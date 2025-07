Crim a Barcelona a plena llum del dia: La reacció estranya dels Mossos

per Joan Grimal

Barcelona ha tornat a ser escenari d’un crim violent en ple centre de la ciutat. Un home va ser assassinat a trets aquest dimarts a la tarda a l’interior del portal número 200 del carrer Consell de Cent, al districte de l’Eixample. Segons han informat els Mossos d’Esquadra, els fets van passar cap a les 16:30 h, i la víctima va morir a l’acte.

El succés ha tingut lloc en una illa d’edificis delimitada pels carrers Urgell i Villarroel, una zona habitualment tranquil·la i residencial. Fins al lloc s’hi van desplaçar patrulles tant dels Mossos com de la Guàrdia Urbana, així com personal dels serveis d’emergències mèdiques.

La víctima va ser tirotejada a l’interior del portal

La víctima, de la qual encara no s’ha fet pública la identitat, va ser abatuda per diversos trets quan es trobava dins del portal. Els equips mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida. Es van sentir almenys tres detonacions, i poc després es va veure diverses persones sortint corrents de l’edifici.

Les autoritats mantenen oberta una investigació, i la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra s’ha fet càrrec del cas. De moment, no s’ha produït cap detenció, i es desconeix quin ha estat el motiu d'aquest crim.

No es va activar el dispositiu Gàbia

Una de les dades més cridaneres de l’operatiu policial és que no es va activar el dispositiu Gàbia, una eina habitual en aquests casos quan l’autor o autors del crim podrien estar encara als voltants. Aquest dispositiu consisteix en un cercle policial perimetral, que inclou controls de sortida a les principals vies i accessos de la ciutat.

El fet que no s’hagi activat aquest protocol suggereix que les autoritats creuen que l’autor ja havia fugit de la zona quan es va tenir coneixement del crim, o que disposen d’informació més específica que els permet enfocar la investigació en altres llocs.

La zona, acordonada durant hores

El lloc del crim va romandre acordonat durant hores mentre els agents feien la inspecció ocular i esperaven l’arribada de la comitiva judicial per procedir a l’aixecament del cadàver. Cap a les 17:45 h, continuava la presència policial a l’entorn, amb nombrosos curiosos congregats darrere les cintes de seguretat.

Veïns de la finca han declarat estar “impactats” i “espantats” pel que ha passat. Alguns d’ells van assegurar no conèixer la víctima, mentre que altres van afirmar haver-lo vist en diverses ocasions per la zona, tot i que no residia a l’edifici.

Augmenta la preocupació per la violència

Aquest nou episodi de violència armada al centre de Barcelona ha tornat a generar preocupació entre els residents, especialment després dels recents robatoris i apunyalaments registrats a Ciutat Vella i el Raval. Tot i que l’Eixample no és una zona habitual de tirotejos, aquest fet trenca amb la tònica habitual de criminalitat.

L’oposició municipal ja ha començat a exigir explicacions sobre les mesures de seguretat que s’estan aplicant a la ciutat. Alguns grups reclamen més presència policial i un pla urgent per abordar l’increment de la delinqüència violenta.

Investigació en curs

Mentrestant, els Mossos continuen buscant l’autor o autors dels trets i recollint imatges de càmeres de seguretat, així com declaracions de testimonis. La policia no descarta cap hipòtesi i segueix analitzant els antecedents del difunt per esclarir si es tracta d’un crim aïllat o si respon a una disputa prèvia.

Per ara, el cas segueix obert, i la ciutadania espera respostes. L’únic clar, de moment, és que Barcelona torna a ser notícia per una mort violenta… i que, aquesta vegada, el dispositiu Gàbia no es va arribar a desplegar.