Caos a l'AP-7 per un accident

L'AP-7, una de les artèries més importants de la xarxa viària catalana, s'ha vist greument afectada aquesta tarda a causa d'un accident ocorregut a les rodalies de la Roca del Vallès. Els conductors que transitaven pel sentit sud, cap a Tarragona, es van trobar amb retencions que van arribar a col·lapsar diversos quilòmetres d'aquesta via tan transitada. Les xarxes socials no van trigar a omplir-se de queixes i alertes sobre l'estat de la carretera.

Segons informacions compartides pel Servei Català de Trànsit, l'incident va tenir lloc al punt quilomètric 128.5, afectant especialment els carrils en direcció a Tarragona. Inicialment, un dels carrils va ser tallat, però la situació va empitjorar ràpidament, obligant al tancament de dos carrils addicionals. Això va generar una congestió que va paralitzar el trànsit durant hores.

Les càmeres de vigilància de trànsit van mostrar una imatge descoratjadora: una interminable cua de vehicles aturats sota un cel gris, mentre els serveis d'emergències treballaven intensament per desallotjar la via. Els ocupants dels vehicles afectats van mostrar la seva frustració, amb alguns optant per apagar els motors i sortir dels seus cotxes per estirar les cames mentre esperaven la represa del trànsit. I, per més inri, aquestes congestions van començar a agafar forma al voltant de la una del migdia. Just sobre aquesta hora milers de conductors es desplaçaven per celebrar amb familiars el dinar habitual de Sant Esteve.

Retencions quilomètriques

Les retencions generades per aquest accident van assolir proporcions notables. Segons dades actualitzades en temps real, els embussos van arribar a estendre's per més de 10 quilòmetres en direcció sud. Aquest nivell de congestió no només va afectar els viatgers que planejaven desplaçar-se cap a Tarragona, sinó també aquells que intentaven prendre desviaments cap a vies alternatives.

Bombers, ambulàncies i personal de manteniment van arribar al lloc poc després de l'accident. Encara que no s'han confirmat les causes del sinistre, testimonis a la zona afirmen que diversos vehicles van estar involucrats, incloent-hi un camió de gran tonatge.

La tasca dels serveis d'emergències va ser clau per mitigar els efectes de l'accident. No obstant això, la complexitat de les maniobres per retirar els vehicles sinistrats va prolongar el tall dels carrils més del que s'esperava, cosa que va agreujar les retencions.

Consells per evitar el caos a la carretera

Aquest episodi posa de manifest la importància d'estar sempre atents a les actualitzacions del trànsit abans d'iniciar un viatge. Eines com les aplicacions de trànsit en temps real i les emissores de ràdio especialitzades poden marcar la diferència entre un trajecte fluid i una experiència frustrant.

D'altra banda, les autoritats recomanen sempre portar aigua, una mica de menjar i bateria suficient en els dispositius electrònics per afrontar possibles imprevistos a la carretera.