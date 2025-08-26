Salten les alarmes en un hotel, ensurt enorme: Desallotjades 200 persones

Aquesta nit s'ha viscut un episodi de tensió que ha mantingut en suspens centenars de persones. L'avís inicial apuntava a un possible incendi en un alt hotel, cosa que ha portat a activar de seguida els equips d'emergència. La por s'ha apoderat dels presents, que han estat evacuats de manera preventiva enmig de la confusió i la incertesa.
Eren poc més de les tres de la matinada quan el telèfon d'emergències 112 ha rebut una trucada alertant de fum a l'interior d'un hotel. L'establiment, situat a Badalona, disposa de 14 plantes i estava ocupat en aquell moment per uns 200 hostes, a més del personal de servei. La por que es tractés d'un incendi real ha obligat a desallotjar tots els presents, que van romandre al carrer durant hores.
Un hotel de referència al costat del Port de Badalona
El succés ha tingut lloc a l'Hotel Marina Badalona, un modern complex situat al costat del Port de la ciutat del Barcelonès. Aquest establiment és conegut per la seva proximitat al mar i la seva capacitat per acollir un gran nombre de visitants, tant turistes com viatgers de negocis o de qualsevol mena. Precisament aquesta elevada ocupació ha multiplicat la magnitud de l'ensurt, ja que l'evacuació ha afectat unes 200 persones en plena matinada, amb tot l'impacte que això suposa.
Els Bombers descarten un incendi després de revisar les 14 plantes
Fins a vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat han acudit al lloc i han revisat meticulosament les 14 plantes de l'hotel. Després d'una inspecció exhaustiva s'ha confirmat que no existia cap focus d'incendi. El que en realitat havia passat era una fuita d'aigua calenta a la setena planta de l'edifici. La pressió de la fuita ha provocat un intens núvol de vapor que ha activat automàticament les alarmes contra incendis, generant la falsa alerta que ha obligat al desallotjament.
Durant aproximadament dues hores, els hostes han romàs fora de l'edifici mentre els equips d'emergències controlaven la situació. Els Bombers han confirmat que no hi havia cap risc i els clients ja han pogut tornar a les seves habitacions un cop assegurat l'hotel. No s'han registrat ferits ni danys materials, cosa que ha convertit l'episodi en un gran ensurt però sense conseqüències majors. A primera hora del matí, l'establiment reubicava els hostes a les seves habitacions i oferia assistència per recuperar les seves pertinences.
Malgrat el gran desplegament d'efectius i la tensió inicial, l'incident ha acabat sent una simple anècdota per a la majoria dels presents. La ràpida intervenció dels Bombers ha evitat que l'alarma es prolongués més temps del necessari i ha garantit que tots els clients poguessin tornar a la normalitat aviat.