Un accident calamítós entre dos turismes deixa una persona ferida: cotxe bolcat

La tranquil·litat del migdia es va veure interrompuda per un greu incident de trànsit que va obligar a mobilitzar un important dispositiu d'emergències. El succés va deixar una escena dantesca, amb un turisme completament bolcat i els bombers treballant contrarellotge per rescatar la persona atrapada al seu interior.
Un accident a la T-302 amb un vehicle bolcat lateralment
El sinistre va tenir lloc aquest dilluns 25 d'agost de 2025. Va ser a la carretera T-302, a l'altura del quilòmetre 35, a l'entrada del municipi de Benifallet, a la comarca del Baix Ebre. Segons van confirmar els Bombers de la Generalitat, l'avís va arribar al telèfon d'emergències 112 a les 12:39 hores. Això va desencadenar el desplegament immediat de quatre dotacions fins al lloc dels fets.
La col·lisió va involucrar dos turismes, tot i que el més afectat va ser un vehicle que va acabar bolcat lateralment al mig de la via. El seu conductor va quedar atrapat i va haver de ser excarcerat pel sostre. Aquesta maniobra complexa va exigir la utilització d'eines hidràuliques i la coordinació precisa dels equips de rescat.
El ferit va ser atès després d'una complicada excarceració
Els efectius sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) esperaven a peu de carretera per atendre el conductor un cop alliberat pels bombers. La víctima presentava ferides de gravetat i va requerir una primera estabilització al mateix lloc abans de ser traslladada a un centre hospitalari.
La imatge difosa pels Bombers reflecteix amb cruesa la magnitud de l'accident. El cotxe sinistrat va quedar sobre un dels seus laterals, envoltat d'eines, equips mèdics i personal d'emergències. La ràpida intervenció va ser clau per evitar un desenllaç encara més dramàtic, ja que la posició del vehicle complicava el rescat.
Important desplegament de mitjans en plena operació retorn
La col·lisió es va produir en ple retorn de vacances d'estiu, un període especialment sensible per a la seguretat viària a Catalunya. La T-302 és una carretera que connecta zones turístiques de l'Ebre i sol registrar un volum significatiu de vehicles durant aquestes dates. L'accident va provocar retencions en ambdós sentits mentre els equips d'emergència treballaven a la via.
Quatre dotacions de Bombers van participar en l'operatiu, acompanyades per diverses unitats del SEM i patrulles dels Mossos d'Esquadra. Aquests van haver de regular el trànsit i obrir pas als serveis de rescat. El dispositiu va romandre actiu durant més d'una hora, fins que els turismes implicats van ser retirats de la calçada.
Investigació de les causes de l'accident
Més enllà de l'espectacularitat de l'accident, aquest nou episodi torna a evidenciar la vulnerabilitat dels conductors a carreteres secundàries. Benifallet i el seu entorn concentren trams sinuosos que, tot i ser pintorescos, exigeixen una conducció prudent. Durant l'últim any, s'han registrat diversos incidents a vies de Catalunya, fet que manté encesa l'alerta sobre la necessitat de reforçar campanyes.
La investigació sobre les causes exactes del sinistre segueix en marxa, tot i que la prioritat en aquests moments se centra en la recuperació del conductor ferit. L'episodi subratlla, un cop més, que qualsevol distracció o imprevist pot desencadenar un succés de conseqüències irreversibles.