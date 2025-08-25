Gran ensurt després d’un incendi en una estació de tren: 100 passatgers evacuats

La rutina matinal de molts viatgers es va veure abruptament interrompuda per un succés inesperat. Moments de gran tensió es van viure dins d'un comboi que feia el seu trajecte habitual. El pànic es va desfermar en veure flames a la part superior d'un dels vagons del tren.
Prop de cent passatgers van ser evacuats d'emergència per garantir la seva total seguretat a la zona. L'incident va generar una notable alarma entre tots els presents a les instal·lacions ferroviàries. La situació va obligar a activar de seguida els protocols d'emergència establerts per a aquests casos.
El tren es trobava aturat quan el personal i els viatgers es van adonar del perill imminent. L'evacuació ràpida del comboi va ser fonamental per evitar que es produïssin danys personals. Els passatgers van abandonar els vagons amb calma però amb la lògica preocupació del moment.
Les imatges del fum i les flames a l'estructura exterior del tren van circular ràpidament. El servei ferroviari va quedar suspès temporalment com a mesura preventiva.
Un desallotjament ràpid a l'estació de Calafell
L'incident va tenir lloc a la concorreguda estació de tren de la localitat de Calafell. El foc es va originar en un component elèctric exterior del tren conegut com a pantògraf. Aquest dispositiu és crucial per al funcionament dels combois elèctrics moderns. S'encarrega de recollir l'energia necessària des de la catenària superior per alimentar els motors. Afortunadament, les flames no van arribar a estendre's cap a l'interior dels vagons.
La prioritat absoluta dels equips d'emergència va ser posar a resguard totes les persones. El personal de l'estació i les forces de seguretat van coordinar el desallotjament amb gran eficàcia. Cap persona va resultar ferida ni va necessitar assistència mèdica per inhalació de fum. L'absència de víctimes va ser la notícia més positiva d'una jornada molt complicada.
La resposta coordinada dels equips d'emergència
Un ampli dispositiu de seguretat i emergències es va desplegar a l'estació en pocs minuts. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat van acudir ràpidament al lloc dels fets. La seva intervenció va ser clau per controlar i extingir el foc amb gran celeritat.
També es van desplaçar fins al punt agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra. Ells van assegurar el perímetre de l'estació per facilitar les tasques d'extinció de l'incendi.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar una unitat amb caràcter preventiu. Afortunadament, la seva intervenció no va ser necessària, ja que no es van registrar ferits de cap consideració.
Protecció Civil de la Generalitat va activar la prealerta del Pla Ferrocat per la incidència. Aquest pla es va desactivar un cop la situació va estar completament controlada pels bombers. Els especialistes van utilitzar una càmera tèrmica per revisar el comboi i descartar punts calents ocults.
L'impacte a la xarxa de Rodalies i la tornada a la normalitat
La circulació ferroviària va quedar totalment interrompuda entre dos punts clau de la línia. El tram afectat comprenia les estacions de Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. Això va generar importants afectacions a la concorreguda línia R2 Sud de Rodalies.
També els trens Regionals del corredor sud van patir les conseqüències directes de l'incident. Milers d'usuaris van veure alterats els seus plans de desplaçament durant diverses hores.
El servei va començar a restablir-se de manera progressiva cap a les dotze i quart del migdia. Els primers trens van començar a circular amb retards superiors als trenta minuts. La normalitat total va trigar un temps a recuperar-se completament a la xarxa ferroviària.
Tot apunta que el comboi haurà de ser remolcat a un taller per a la seva reparació. Aquest incident subratlla la vulnerabilitat de les infraestructures davant fallades tècniques inesperades. La coordinació entre els diferents cossos d'emergència va ser exemplar i va evitar mals majors