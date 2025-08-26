Saltan las alarmas en un hotel, susto tremendo: Desalojadas 200 personas

Esta noche se ha vivido un episodio de tensión que ha mantenido en vilo a centenares de personas. El aviso inicial apuntaba a un posible incendio en un alto hotel, lo que ha llevado a activar de inmediato a los equipos de emergencia. El miedo se ha apoderado de los presentes, quienes han sido evacuados de manera preventiva en medio de la confusión y la incertidumbre.

Eran poco más de las tres de la madrugada cuando el teléfono de emergencias 112 ha recibido una llamada alertando de humo en el interior de un hotel. El establecimiento, ubicado en Badalona, dispone de 14 plantas y estaba ocupado en ese momento por unos 200 huéspedes, además del personal de servicio. El miedo a que se tratara de un incendio real ha obligado a desalojar a todos los presentes, que permanecieron en la calle durante horas.

Un hotel de referencia junto al Port de Badalona

El suceso ha tenido lugar en el Hotel Marina Badalona, un moderno complejo situado junto al Port de la ciudad del Barcelonès. Este establecimiento es conocido por su proximidad al mar y su capacidad para acoger a un gran número de visitantes, tanto turistas como viajeros de negocios o de cualquier índole. Precisamente esa elevada ocupación ha multiplicado la magnitud del susto, ya que la evacuación ha afectado a unas 200 personas en plena madrugada, con todo el impacto que ello supone.

| ACN

Los Bomberos descartan un incendio tras revisar las 14 plantas

Hasta ocho dotaciones de los Bombers de la Generalitat han acudido al lugar y han revisado meticulosamente las 14 plantas del hotel. Tras una inspección exhaustiva se ha confirmado que no existía ningún foco de incendio. Lo que en realidad había sucedido era una fuga de agua caliente en la séptima planta del edificio. La presión de la fuga ha provocado una intensa nube de vapor que activó automáticamente las alarmas contra incendios, generando la falsa alerta que ha obligado al desalojo.

Durante aproximadamente dos horas, los huéspedes han permanecido fuera del edificio mientras los equipos de emergencias controlaban la situación. Los Bomberos han confirmado que no había riesgo alguno y los clientes ya han podido regresar a sus habitaciones una vez asegurado el hotel. No se han registrado heridos ni daños materiales, lo que ha convertido el episodio en un gran susto pero sin consecuencias mayores. A primera hora de la mañana, el establecimiento reubicaba a los huéspedes en sus habitaciones y ofrecía asistencia para recuperar sus pertenencias.

Pese al enorme despliegue de efectivos y la tensión inicial, el incidente ha acabado en una simple anécdota para la mayoría de los presentes. La rápida intervención de los Bomberos ha evitado que la alarma se prolongara más tiempo del necesario y ha garantizado que todos los clientes pudieran volver a la normalidad pronto.