Salta l'alarma d'un pis, arriben els Mossos i troben un cadàver al carrer

Dimarts 15 d'abril ha començat amb una escena inesperada i dramàtica que ha sorprès tant les forces de l'ordre com els veïns d'una localitat catalana. El que semblava un simple avís de seguretat per una alarma en un domicili ha acabat revelant un escenari molt més tràgic i desconcertant.

Els fets han tingut lloc al voltant de les sis del matí al carrer Torres i Bages de Salt (Gironès). Tot ha començat quan els Mossos d'Esquadra han rebut una alerta procedent de l'alarma de seguretat d'un apartament situat al segon pis d'un edifici residencial. La patrulla ha acudit ràpidament, però en arribar a l'immoble inicialment no han trobat senyals visibles de robatori ni presència de persones dins del domicili.

| ACN

No obstant això, la situació ha canviat radicalment quan, minuts després de la primera inspecció, els agents han realitzat un nou reconeixement al perímetre exterior de l'edifici. Va ser llavors quan han trobat el cos sense vida d'un jove en plena carrer, just sota del domicili on havia sonat l'alarma.

Investigació i primeres hipòtesis

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies exactes que envolten aquesta mort. Segons les primeres indagacions realitzades pels agents, tot sembla indicar que el jove podria haver-se precipitat des de la finestra del segon pis, cosa que explicaria la presència del seu cos en plena via pública.

Malgrat la ràpida mobilització dels serveis sanitaris i equips d'emergència, lamentablement, res no es va poder fer per salvar la vida del jove, la defunció del qual va ser certificada al mateix lloc dels fets.

| ACN

Una de les incògnites principals d'aquest succés és l'activació de l'alarma de l'apartament. La policia encara no ha pogut determinar què va passar exactament. Fins al moment, no hi ha constància que hi hagués terceres persones implicades en els fets, però les autoritats no descarten cap hipòtesi mentre continuen recollint testimonis i inspeccionant càmeres de seguretat properes.

Aquest succés ha generat una profunda commoció al barri, on molts veïns s'han despertat consternats per la notícia. Diversos residents han manifestat la seva preocupació pel que ha passat i han destacat la tranquil·litat habitual d'aquesta zona, poc acostumada a successos tan dramàtics.

Les autoritats locals han aprofitat aquest trist succés per recordar la importància de mantenir sistemes de seguretat i alarmes adequadament configurats, a més de prestar atenció especial a possibles problemes personals o psicològics que puguin afectar familiars o veïns, per prevenir tragèdies d'aquesta naturalesa.