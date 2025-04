Salta la alarma de un piso, llegan los Mossos y encuentran un cadáver en la calle

El martes 15 de abril ha comenzado con una inesperada y dramática escena que ha sorprendido tanto a las fuerzas del orden como a los vecinos de una localidad catalana. Lo que parecía un simple aviso de seguridad por una alarma en un domicilio ha terminado revelando un escenario mucho más trágico y desconcertante.

Los hechos ha tenido lugar en torno a las seis de la mañana en la calle Torres i Bages de Salt (Gironès). Todo ha comenzado cuando los Mossos d'Esquadra han recibido una alerta procedente de la alarma de seguridad de un apartamento situado en el segundo piso de un edificio residencial. La patrulla ha acudido rápidamente, pero al llegar al inmueble inicialmente no han encontrado señales visibles de robo ni presencia de personas dentro del domicilio.

| ACN

Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente cuando, minutos después de la primera inspección, los agentes han realizado un nuevo reconocimiento en el perímetro exterior del edificio. Fue entonces cuando han hallado el cuerpo sin vida de un joven en plena calle, justo debajo del domicilio donde había sonado la alarma.

Investigación y primeras hipótesis

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para aclarar las circunstancias exactas que rodean a esta muerte. Según las primeras pesquisas realizadas por los agentes, todo parece indicar que el joven podría haberse precipitado desde la ventana del segundo piso, lo que explicaría la presencia de su cuerpo en plena vía pública.

A pesar de la rápida movilización de los servicios sanitarios y equipos de emergencia, lamentablemente, nada se pudo hacer por salvar la vida del joven, cuyo fallecimiento fue certificado en el mismo lugar de los hechos.

| ACN

Una de las incógnitas principales de este suceso es la activación de la alarma del apartamento. La policía aún no ha podido determinar qué ocurrió exactamente. Hasta el momento, no hay constancia de que hubiese terceras personas implicadas en los hechos, pero las autoridades no descartan ninguna hipótesis mientras continúan recabando testimonios e inspeccionando cámaras de seguridad cercanas.

Este suceso ha generado una profunda conmoción en el barrio, donde muchos vecinos se han despertado consternados por la noticia. Varios residentes han manifestado su preocupación por lo ocurrido y han destacado la tranquilidad habitual de esta zona, poco acostumbrada a sucesos tan dramáticos.

Las autoridades locales han aprovechado este triste suceso para recordar la importancia de mantener sistemas de seguridad y alarmas adecuadamente configurados, además de prestar atención especial a posibles problemas personales o psicológicos que puedan afectar a familiares o vecinos, para prevenir tragedias de esta naturaleza.