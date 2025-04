Conducció temerària i sense carnet: Detingut un menor en xocar amb un cotxe patrulla

per Iker Silvosa

La tranquil·litat nocturna s'ha trencat abruptament quan un jove ha posat en perill la seva vida i la seguretat d'altres en protagonitzar un perillós episodi de conducció temerària, que ha acabat en una inesperada col·lisió amb les autoritats.

Nit de persecució i risc a Salt

Els fets han ocorregut aquesta nit del 14 al 15 d'abril a Salt (Gironès), quan un menor ha decidit circular amb un ciclomotor sense cap tipus d'il·luminació, generant una situació d'alt risc a la via pública. Aquesta temerària conducta ha cridat immediatament l'atenció d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra, que han intentat interceptar-lo a causa del perill evident que suposava per a ell mateix i per als altres conductors.

| ACN

No obstant això, lluny de detenir-se davant la presència policial, el jove ha decidit fugir, incrementant encara més el risc d'un greu accident. Durant la seva fugida, ha protagonitzat perilloses maniobres, desobeint en repetides ocasions les ordres dels agents de seguretat que intentaven desesperadament evitar una desgràcia major. A més de tot això, conduïa sense permís.

Impacte inesperat contra el vehicle policial

El moment més crític ha arribat quan, en plena persecució, el ciclomotor conduït pel menor ha col·lidit directament contra un dels vehicles policials que intentava tallar-li el pas. Aquest inesperat xoc ha posat fi a la perillosa fugida i ha permès que els Mossos poguessin finalment procedir a la seva detenció.

Segons ha confirmat el propi cos policial, el menor ha estat arrestat acusat de diversos delictes, entre ells conducció temerària, conduir sense posseir permís, desobediència greu a l'autoritat i danys materials ocasionats en el cotxe patrulla implicat en la col·lisió.

Aquest incident ha tornat a aixecar alarmes a Salt, una localitat que en els últims mesos ha estat escenari de diverses actuacions policials relacionades amb menors i conductes perilloses al volant. Els cossos policials insisteixen en la necessitat de conscienciar especialment els més joves sobre els riscos associats a aquestes imprudències.

A més, es destaca la importància d'incrementar la vigilància i els controls en punts estratègics del municipi, especialment en horaris nocturns, on les condicions de visibilitat són menors i els accidents poden tenir conseqüències més greus.

Després de la seva detenció, el menor s'enfronta a greus càrrecs que podrien comportar sancions significatives, tant econòmiques com penals. El cas serà remès a la Fiscalia de Menors, encarregada ara de decidir la responsabilitat del jove i establir possibles mesures educatives o correctives addicionals.