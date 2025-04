Matinada de molta feina per als Bombers en aquesta ciutat: 3 incendis diferents

La tranquil·litat de la nit s'ha vist interrompuda per una cadena d'incendis que han mobilitzat intensament els equips d'emergència. En pocs minuts, diferents punts de la ciutat han començat a mostrar senyals de foc, obligant els bombers a desplegar múltiples operatius en temps rècord.

Tres incendis en menys de quatre hores

Els fets han ocorregut durant aquesta nit del 14 al 15 d'abril a Mataró, on els Bombers han hagut de respondre ràpidament a tres incidents separats que han afectat diversos contenidors de residus en diferents ubicacions. El primer avís va arribar a les 21:16 hores, quan un contenidor situat a l'Avinguda Gatassa va començar a cremar inesperadament, requerint la ràpida intervenció dels serveis d'emergència per evitar que el foc es propagués.

| ACN

Només tretze minuts després, a les 21:29 hores, una altra alerta es va activar molt a prop del primer incident, concretament a la Plaça de la Gatassa, on un altre contenidor s'incendiava sota circumstàncies encara desconegudes. La proximitat temporal i espacial d'aquests dos esdeveniments ha aixecat sospites sobre una possible relació, encara que de moment les autoritats no han confirmat oficialment aquesta hipòtesi.

L'últim incendi es va produir ja entrada la matinada, concretament a les 00:35 hores, al carrer Lapidari, on van cremar dos contenidors més i, a més, un matalàs abandonat a les proximitats. Aquest incident, separat per diverses hores dels anteriors, podria respondre a causes independents, però encara està sent investigat per les autoritats locals.

Ràpida resposta dels Bombers

Davant la successió ràpida d'aquests incendis, els Bombers han desplegat diverses dotacions que han treballat intensament durant tota la nit per controlar les flames i evitar danys majors en vehicles estacionats o propietats properes. L'eficaç i ràpida resposta ha permès contenir ràpidament els incendis, evitant que s'estenguessin a habitatges o comerços, cosa que hauria augmentat significativament els danys materials.

Les autoritats locals i els serveis d'emergència no descarten que almenys els dos primers incidents puguin estar relacionats a causa de la coincidència en temps i lloc. De confirmar-se aquesta hipòtesi, podria tractar-se d'actes intencionats, per la qual cosa la Policia ha iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies que envolten aquests successos.

En paral·lel, s'ha reforçat la vigilància a les zones afectades per prevenir nous episodis, tranquil·litzar la població i recollir possibles testimonis que puguin aportar llum sobre el que ha passat.

Aquests incendis evidencien novament la vulnerabilitat dels contenidors urbans davant d'actes vandàlics o negligències que poden provocar importants danys materials i generar situacions de perill. Les autoritats locals podrien considerar reforçar mesures preventives, incloent-hi campanyes de conscienciació ciutadana, increment de la vigilància nocturna i possibles modificacions en la ubicació o protecció d'aquests dipòsits.