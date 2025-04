El conductor borratxo que la va fer grossa durant l'apagada: Detingut

En plena foscor, quan totes les mirades estaven centrades en la incertesa generada per un apagat energètic que afectava greument la vida quotidiana dels veïns, un incident insòlit va cridar l'atenció de les autoritats policials.

El que inicialment semblava un petit contratemps de circulació va derivar ràpidament en un escàndol que va acabar amb la detenció d'un conductor que superava àmpliament els límits d'alcohol permesos.

Una conducció temerària en plena foscor

Els fets es van produir el passat dilluns al voltant de les nou i mitja de la nit a la ciutat de Lleida, concretament a l'avinguda de l'Alcalde Porqueres. Enmig del caos provocat per la manca d'enllumenat públic i la desorientació general dels ciutadans a causa de l'apagada, la Guàrdia Urbana va detectar un vehicle que circulava erràticament, posant en perill la resta de conductors i vianants.

| Canva, XCatalunya

La patrulla policial, alarmada per les maniobres temeràries de l'automòbil, va procedir ràpidament a interceptar el sospitós per evitar possibles danys majors. En acostar-se al vehicle, els agents van detectar immediatament els símptomes evidents d'embriaguesa del conductor, per la qual cosa li van exigir realitzar un test d'alcoholèmia al lloc.

Un resultat alarmant en el control d'alcoholèmia

El resultat del test va confirmar les sospites inicials: el conductor, un home de 65 anys, presentava una taxa d'1,17 mg/l en aire expirat, gairebé cinc vegades per sobre del límit legal establert per la normativa de trànsit, que és de 0,25 mg/l. Tal nivell d'alcohol en sang explica clarament la perillosa conducta de l'individu, qui hauria pogut provocar una tragèdia en condicions normals, i encara més sota les circumstàncies excepcionals que es vivien en aquells moments a la ciutat.

La Guàrdia Urbana va actuar amb celeritat, immobilitzant immediatament el vehicle del conductor i informant-lo que s'enfrontava a càrrecs penals per un delicte contra la seguretat viària. L'automòbil va ser traslladat al dipòsit municipal, quedant retingut mentre s'aclareixen els fets.

Una apagada que va complicar encara més la situació

El context en què es va produir aquest succés va incrementar notablement la seva gravetat. Durant la nit de l'incident, la ciutat de Lleida vivia una situació complexa a causa d'una avaria elèctrica generalitzada que havia deixat sense subministrament gran part dels carrers i habitatges. Les tasques quotidianes, com conduir o desplaçar-se a peu, es van tornar perilloses per la manca d'il·luminació adequada, augmentant el risc per a qualsevol activitat a la via pública.

| ACN

Les autoritats locals havien recomanat prudència extrema durant l'apagada per minimitzar els riscos, especialment en desplaçaments nocturns. Precisament per això, la irresponsabilitat del conductor ha generat gran indignació entre els veïns, que consideren que una situació ja per si mateixa complicada es va agreujar encara més per un comportament completament imprudent.

Conseqüències i reflexions després de l'incident

Aquest incident posa de manifest els riscos addicionals que comporta conduir sota els efectes de l'alcohol, especialment en condicions adverses com les provocades per una apagada generalitzada. A més de les possibles conseqüències legals a les quals s'enfrontarà el detingut, la seva acció podria haver tingut conseqüències tràgiques per a altres ciutadans.

Les autoritats policials han aprofitat aquest cas per reiterar a la població la importància de respectar escrupolosament les normes de trànsit, especialment les relatives al consum d'alcohol. La responsabilitat individual, recorden, és clau per evitar tragèdies innecessàries.

El succés viscut a Lleida durant la nit de l'apagada demostra, una vegada més, que les imprudències al volant no només afecten el conductor irresponsable, sinó també al conjunt de la comunitat, especialment quan l'entorn ja presenta condicions extraordinàriament adverses. La prevenció, per tant, continua sent la millor manera d'evitar que episodis com aquest tornin a repetir-se.