Caos en diversos trams de l'AP-7: Carrils tallats i llargues retencions

La jornada d'aquest dimecres ha començat complicada per als conductors que transiten per l'autopista AP-7, una de les principals vies de comunicació a Catalunya. Dos incidents diferents ocorreguts en trams separats han provocat importants retencions i complicacions, generant caos i malestar entre els afectats des de primeres hores del dia.

Accident d'un camió: cues quilomètriques en ambdós sentits

El primer dels incidents ha tingut lloc de matinada quan un camió ha patit un aparatós accident. Aquest fet ha portat al tancament temporal d'un carril en cada direcció de l'autopista, la qual cosa està generant importants cues. Segons les dades proporcionades pel Servei Català de Trànsit, al voltant de dos a tres quilòmetres de retencions es mantenen ara mateix en sentit nord, complicant significativament el trànsit durant les primeres hores del dia.

Els serveis d'emergència han treballat des del primer avís de l'incident. Les tasques per retirar el camió i netejar la via de possibles residus o substàncies vessades han resultat especialment lentes a causa de la mida del vehicle i a la complexitat de les maniobres requerides.

Furgoneta perd la càrrega: Retencions i un sol carril operatiu

En un altre punt diferent de l'AP-7, concretament a prop de Castellet i la Gornal en direcció Tarragona, una furgoneta ha perdut part de la seva càrrega, provocant un segon incident. A causa d'aquest contratemps, s'han hagut de tancar temporalment dos carrils, deixant-ne només un obert per a la circulació. Aquesta situació ha generat ràpidament una retenció d'aproximadament quatre quilòmetres, estenent-se des de la zona propera a Santa Margarida i els Monjos.

L'incident ha ocorregut també en plena hora punta, al voltant de les 7:40 del matí, la qual cosa ha intensificat ràpidament les conseqüències per al trànsit habitual d'aquesta important via. Els operaris han estat treballant intensament per retirar la càrrega caiguda i deslliurar la via amb la major brevetat possible, tanmateix, l'alt flux de vehicles en aquests horaris està dificultant les tasques de neteja i el retorn a la normalitat.

Ambdós incidents han provocat importants retards en els desplaçaments habituals per aquesta transitada autopista. Les autoritats han recomanat als conductors evitar en la mesura del possible la zona afectada o buscar vies alternatives per arribar als seus destins. A més, s'ha sol·licitat paciència i prudència al volant per evitar nous incidents o situacions perilloses.

Aquests successos posen de relleu la necessitat de millorar la capacitat de resposta davant incidents de trànsit en vies d'alta intensitat com l'AP-7. En moments en què els desplaçaments diaris són tan nombrosos, incidents aparentment menors poden transformar-se ràpidament en grans inconvenients per a milers d'usuaris.