Robatori amb pistola fallit a CaixaBank: Els tres assaltants detinguts, un de permís

Un atracament acuradament planificat va acabar sent la perdició per a tres individus implicats en un robatori armat a una sucursal bancària. El succés, que va tenir lloc a plena llum del dia i amb armes de foc, semblava haver sortit bé inicialment per als lladres, però la investigació policial ha revelat un detall inesperat: un d'ells estava en llibertat gràcies a un permís penitenciari.

Detalls de l'assalt armat

L'incident va ocórrer el passat 11 de març, prop del migdia, en una oficina de CaixaBank situada a Camarles, a la comarca del Baix Ebre. Dos homes, amb la identitat coberta mitjançant gorres i mascaretes, van entrar decididament a la sucursal bancària aprofitant un moment en què no hi havia clients presents.

Els assaltants portaven pistoles curtes amb les quals van amenaçar immediatament els empleats, a qui van immobilitzar ràpidament per controlar la situació.

Un cop sotmesos els treballadors, els delinqüents van exigir al director del banc que lliurés tots els diners disponibles a la caixa en aquell moment, aconseguint emportar-se finalment un botí de 1.200 euros en efectiu.

Fugida i activació de l'Operació Gàbia

Després del ràpid assalt, els lladres van fugir del lloc en dos vehicles diferents. Un tercer còmplice, que actuava com a vigilant durant l'atracament, havia romàs fora realitzant tasques de vigilància i facilitant la fugida. En rebre l'alerta, els Mossos d'Esquadra van activar immediatament la coneguda com "operació Gàbia", desplegant controls en carreteres clau properes a Camarles amb la intenció d'interceptar els fugitius.

Malgrat la rapidesa de l'operatiu policial, que va comptar amb unitats especials de Seguretat Ciutadana (USC) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), els lladres van aconseguir escapar inicialment. Fins i tot agents de la Policia Local de Camarles van tenir contacte visual amb els vehicles dels assaltants, però no van poder interceptar-los a causa de la ràpida maniobra d'aquests.

Investigació i detenció dels implicats

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de les Terres de l'Ebre es va fer càrrec del cas immediatament després de l'atracament, analitzant minuciosament les imatges de seguretat i enviant-les a la Unitat Central d'Atracaments de la policia catalana. Després d'un exhaustiu anàlisi, van poder obtenir suficients indicis per identificar plenament els tres sospitosos, residents en localitats del Vallès Oriental.

Finalment, entre els dies 6 i 7 de maig, després d'un seguiment detallat, els Mossos van organitzar un operatiu especial que va acabar amb la detenció dels tres implicats. A més, es van realitzar registres en domicilis ubicats a Mollet del Vallès i La Llagosta, on van trobar proves contundents que els vinculaven directament amb el robatori de la sucursal de CaixaBank a Camarles.

Antecedents penals i l'impacte del cas

Un aspecte que va cridar especialment l'atenció va ser que dos dels detinguts, d'edats compreses entre 26, 52 i 58 anys, ja comptaven amb antecedents per delictes similars. Més impactant encara va ser descobrir que un dels involucrats va cometre l'atracament aprofitant un permís penitenciari, cosa que posa de relleu les vulnerabilitats del sistema penitenciari i planteja interrogants sobre el control efectiu de presos considerats potencialment perillosos.

Aquest robatori armat, encara que inicialment exitós per als delinqüents, va acabar sent un fracàs absolut gràcies a l'efectiva tasca de les forces policials catalanes. La detenció dels tres assaltants no només resol aquest cas específic, sinó que també envia un fort missatge sobre la capacitat investigativa i de resposta davant fets delictius a Catalunya.