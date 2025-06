Risc màxim per temps violent des d'ara: 1 comarca en alerta vermella i 3 en taronja

per Iker Silvosa

La tarda del 21 de juny no està sent una més en el calendari meteorològic de Catalunya. Coincidint amb l'entrada oficial de l'estiu, el territori no només afronta temperatures extremes, sinó que a més ha de lidiar amb condicions atmosfèriques especialment inestables que podrien derivar en fenòmens severs de caràcter molt localitzat, però d'alt impacte. Les pròximes hores es presenten amb un risc elevat de temps violent al centre-nord del país, amb una comarca en alerta vermella i tres més sota nivell taronja, fet que marca una jornada meteorològicament excepcional.

Temps sever al cor de Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat aquesta tarda un avís per temps violent amb un nivell màxim de perill de 6 sobre 6, centrat principalment a la comarca d'Osona, que es troba sota alerta vermella. Paral·lelament, les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i el Lluçanès romanen en alerta taronja, situant-se en un escenari de perill alt.

Aquest tipus d'avís s'emet quan hi ha possibilitat real de fenòmens meteorològics extrems, com ara la caiguda de pedra de més de 2 cm de diàmetre, ràfegues de vent superiors als 90 km/h (25 m/s), i esdeveniments més extraordinaris com esclafits (reventons humits), o fins i tot tornados. El període crític abasta des de les 13:00 fins a les 17:00, amb una concentració de risc especialment marcada entre les 15:00 i les 17:00 hores.

| Meteocat

Durant el matí, l'ambient s'ha mantingut relativament estable a la major part del territori, tot i que amb signes d'acumulació de calor i humitat a la capa baixa de l'atmosfera. A mesura que ha avançat el dia, la combinació entre temperatures elevades, orografia propícia i l'entrada de vent de component sud ha generat un entorn propici per al desenvolupament de cèl·lules convectives intenses.

Aquest vent, procedent del sud i sud-oest, ha guanyat protagonisme durant la tarda al litoral central i nord, així com en punts de l'interior com el sud de Ponent i la Costa Brava. En condicions normals, aquest patró ja implica canvis ràpids en l'estat del cel. Però si s'hi suma la calor acumulada i la inestabilitat tèrmica, el resultat és un còctel meteorològic capaç de detonar tempestes sobtades i agressives.

A l'interior de la comarca d'Osona, les previsions apunten a la formació de nuclis tempestuosos potencialment severs, que podrien arrossegar pedra de gran mida i vents destructius. La imatge del radar ja mostra ecos intensos desplaçant-se cap a l'est, fet que confirma l'evolució esperada pels models. En zones veïnes com el Ripollès o la Garrotxa, també es detecten desenvolupaments convectius significatius, tot i que amb menor severitat projectada.

Els efectes d'aquest tipus de fenòmens no són menors. La combinació de pedra i vent intens pot afectar teulades, vehicles, cultius i infraestructures elèctriques o de comunicacions. A més, les persones a l'aire lliure —especialment en zones de muntanya o en camps oberts— es troben en una situació de risc si no prenen les precaucions adequades.

Davant d'aquest escenari, Protecció Civil insisteix a evitar desplaçaments innecessaris a les comarques afectades, no refugiar-se sota arbres ni estructures metàl·liques durant una tempesta i mantenir-se informat a través de canals oficials. Es recomana revisar elements exteriors que puguin ser arrossegats pel vent, com tendals, testos o mobiliari de terrassa.

Un episodi atípic que coincideix amb una jornada ja marcada per la calor

Cal destacar que aquest episodi de temps violent se suma a l'alerta activa per calor intensa a fins a 13 comarques catalanes, fet que converteix aquest 21 de juny en una de les jornades meteorològicament més complexes de l'any. El contrast entre la massa d'aire càlida dominant i les irrupcions locals d'humitat i vent ha generat un desequilibri atmosfèric capaç de desencadenar fenòmens d'impacte sobtat.

Tot i que l'avís s'espera que cessi durant la tarda, no es descarta que persisteixin tempestes residuals en zones elevades durant les últimes hores del dia. De moment, totes les mirades estan posades en l'evolució dels nuclis convectius que creuen Osona i el seu entorn.