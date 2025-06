Els Bombers no donen l'abast: 3 incendis brutals en les últimes hores

per Iker Silvosa

Durant la passada matinada i les primeres hores del dia, l'activitat dels serveis d'emergència ha estat frenètica. Un escenari en què la velocitat de resposta i la coordinació s'han convertit en elements clau per evitar mals majors. Lluny de ser una jornada tranquil·la, els equips d'extinció han vist multiplicar-se les alertes per incendis en qüestió de poques hores, obligant a desplegar nombrosos efectius en diferents punts.

El fenomen dels incendis simultanis no és nou, però el que ha passat en les últimes hores posa de manifest l'alt risc que afronta el territori en ple inici de l'estiu. Les altes temperatures i la sequedat del terreny es converteixen en el brou de cultiu perfecte perquè les flames es propaguin ràpidament, complicant la feina dels bombers i exigint la màxima eficàcia en cada intervenció.

Incendi a Manresa: dos avisos i hectàrees calcinades

El primer gran ensurt de la jornada va arribar de matinada, quan els bombers van rebre una trucada alertant d'un incendi proper a una carretera secundària. La ràpida propagació del foc es va endur una ha de rostoll i palla en un camp segat situat al costat de la carretera BV-1345, a les immediacions del camp del Gimnàstic. L'avís es va registrar al voltant de les 00:25 h, i en pocs minuts, diverses dotacions es van desplaçar fins al lloc per intentar controlar la situació.

| @bomberscat

Tanmateix, tot just unes hores després, els equips d'emergència van haver d'actuar de nou a la mateixa zona. Un nou focus, detectat a les 04:48 h, va arrasar prop de 5.000 m² de rostoll, aquesta vegada a la part del darrere del camp del Gimnàstic. El desplegament de mitjans va ser considerable per intentar frenar l'avanç de les flames i evitar que el foc arribés a zones habitades o infraestructures crítiques.

La simultaneïtat d'ambdós successos i la proximitat entre ells evidencien la dificultat de combatre aquests incendis en camps secs, on qualsevol espurna pot tenir conseqüències devastadores. L'acció ràpida i coordinada dels bombers va permetre extingir ambdós focs i evitar danys personals o materials de més gravetat, tot i que l'impacte sobre el terreny és més que evident.

Foc en una planta de residus d'Orís

Mentre els bombers treballaven contrarellotge a Manresa, una altra alarma s'activava al municipi d'Orís, on es va declarar un incendi en una planta de tractament de residus proper a la zona de les Sales. En aquest cas, l'avís es va produir poc després de les 04:14 h, obligant a desplaçar dues dotacions i una màquina retroexcavadora que va resultar clau en les tasques d'extinció.

El foc va consumir prop de 400 metres quadrats d'escombraries acumulades a la planta, generant una densa fumera i complicant l'accés a algunes àrees del recinte. Gràcies a la feina conjunta dels equips humans i el suport de la maquinària pesada, va ser possible remoure els residus i cobrir-los amb terra per sufocar completament les flames. Aquesta actuació va resultar essencial per evitar que l'incendi es propagués a zones properes, minimitzant així el risc ambiental.

Vegetació forestal a Ulldemolins: el perill dels llamps

El tercer gran incendi del dia es va produir en una zona boscosa d'Ulldemolins, on el foc va afectar principalment sotabosc i vegetació de baixa alçada. L'avís es va rebre poc abans del migdia (11:24 h) i, tot i que l'incendi es va mantenir en baixa intensitat, la intervenció dels bombers va ser fonamental per evitar que es descontrolés.

La presència d'un helicòpter, que va fer diverses descàrregues d'aigua i una inspecció aèria, va ser clau per assegurar que no quedessin focus actius. Segons van informar els equips desplaçats, la causa més probable de l'incendi va ser la caiguda de llamps en la jornada anterior, un fenomen habitual en aquesta època i que sol provocar nombrosos incendis en àrees forestals.