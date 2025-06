Continua el drama, 3 nous incendis: Gairebé 40 dotacions dels Bombers desplaçades

No és el primer cop que un dissabte es converteix en una cursa contrarellotge per als serveis d'emergència de Catalunya. Les temperatures de juny, la sequera acumulada i el vent han generat l'escenari perfecte perquè diverses emergències obliguin a mobilitzar recursos de manera simultània. El dia ha avançat amb la sensació que cada minut compta i, un cop més, els equips d'intervenció han tornat a demostrar la seva capacitat de resposta davant situacions crítiques.

Un migdia sota pressió: diversos incendis gairebé al mateix temps

La jornada d'aquest dissabte ha estat marcada per l'aparició de tres incendis de vegetació en qüestió de minuts, forçant els Bombers de la Generalitat a desplegar un dispositiu molt nombrós per contenir les flames i protegir tant la població com les infraestructures properes. El primer avís d'incendi ha arribat poc després del migdia i ha anat acompanyat d'altres dos incidents greus, posant a prova la coordinació i els recursos del cos d'emergències.

L'incendi més rellevant s'ha produït a Granyena de Segarra, on les flames s'han iniciat en un vehicle i ràpidament s'han propagat als camps veïns. L'avís als serveis d'emergència s'ha rebut a les 13:27 h i, segons les dades actualitzades pels Bombers, el dispositiu ha comptat amb 21 dotacions terrestres i fins a sis mitjans aeris, a més de la col·laboració d'agricultors amb tractors que han ajudat a delimitar el foc en zones de cereal encara per segar. Les tasques segueixen actives en aquests moments.

Emergències simultànies: el foc amenaça infraestructures clau

Mentre l'incendi de Granyena de Segarra ocupava bona part dels recursos, un altre focus d'alarma saltava a Martorell, a escassos 200 metres de l'AP-7, una de les artèries més importants del trànsit a Catalunya. En aquest cas, segons han informat els Bombers, l'incendi de vegetació finalment no ha afectat l'autopista, tot i que la proximitat ha obligat a desplegar 11 dotacions terrestres, 2 mitjans aeris i 28 efectius per garantir la contenció de les flames i evitar mals majors.

La magnitud de l'emergència ha obligat també a activar el protocol FERROCAT en fase de prealerta i a tallar la circulació de la línia R4 de Rodalies, segons ha confirmat Protecció Civil, a causa de la proximitat del foc a les vies del tren. Aquesta decisió preventiva posa de relleu l'impacte immediat dels incendis en els serveis públics i la mobilitat dels ciutadans.

Tercera intervenció: risc en zones agrícoles i forestals

El tercer incendi del dia s'ha registrat a Sant Salvador de Guardiola, on les flames han començat en un paller, un magatzem i diversos vehicles agrícoles, propagant-se ràpidament a una zona de vegetació forestal propera a la carretera C-37z. Aquí, els Bombers han mobilitzat 9 dotacions terrestres, 2 mitjans aeris i 26 efectius, treballant contra rellotge per evitar que el foc s'estengués per una zona especialment vulnerable per l'acumulació de material inflamable.

En paral·lel, els equips d'emergència han aconseguit estabilitzar un altre incendi agrícola a Ivars d’Urgell, declarat poc després de les 13:12 h. Sis dotacions terrestres hi han intervingut i, gràcies a la ràpida actuació, el foc que afectava un camp de blat ha estat controlat en poc temps, evitant danys majors.