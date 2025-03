Risc màxim: Fuita d'àcid clorhídric en una planta potabilitzadora d'aigua

El matí d'aquest dimecres ha arrencat amb una alerta de màxima gravetat després de produir-se una fuita d'àcid clorhídric a la planta potabilitzadora d'aigua situada al municipi d'Abrera. L'incident, comunicat per Protecció Civil a través d'una alerta oficial sota el pla d'emergències PLASEQCAT, ha generat moments de tensió a causa del potencial perill químic que suposa aquest tipus de substància.

Segons les informacions oficials facilitades en primera instància, l'alerta s'ha activat a les 6:40 hores del matí, quan els equips de seguretat i emergències han estat alertats d'una fuita d'àcid clorhídric. Aquest compost químic és especialment perillós per la seva alta corrosivitat i pels greus danys que pot causar a les persones i al medi ambient en cas d'una exposició perllongada.

| ACN

Des del primer moment, Protecció Civil ha demanat a la ciutadania que eviti acostar-se al lloc de l'incident per precaució, mentre es valorava l'abast de la fuita i la possible afectació a la zona circumdant. Davant aquesta situació crítica, s'han desplaçat ràpidament diverses unitats especialitzades dels Bombers de la Generalitat, incloent-hi el vehicle de risc químic, per controlar i avaluar l'incident en coordinació amb els responsables de la planta.

Gran treball dels Bombers; situació controlada

Pocs minuts després, concretament a les 7:07 hores, s'ha confirmat oficialment que la fuita ha quedat continguda gràcies a la ràpida actuació dels serveis d'emergència, que han evitat que s'estengués a l'exterior. L'afectació externa, afortunadament, ha estat nul·la, i no s'han registrat persones ferides ni intoxicades.

La contenció definitiva ha implicat la gestió d'entre 2 i 3 metres cúbics d'àcid clorhídric, una quantitat que, encara que sembla petita en termes industrials, podria haver tingut conseqüències molt greus si no s'hagués gestionat amb celeritat. Per aconseguir aquest resultat positiu, els equips desplegats han utilitzat materials absorbents específics, cosa que ha permès confinar adequadament el producte químic dins de la pròpia sala afectada, evitant així una major propagació del perill.

Actualment, els efectius segueixen presents al lloc de l'incident, treballant en les tasques finals per gestionar adequadament els residus derivats del vessament i garantir que la situació quedi completament estabilitzada. Es mantenen cinc dotacions de bombers a la planta potabilitzadora amb l'objectiu de completar aquesta tasca crucial.

Aquest incident ha recordat la importància de mantenir protocols estrictes de seguretat química en instal·lacions industrials i de tractament d'aigües, especialment quan es manipulen productes altament perillosos com l'àcid clorhídric. La ràpida reacció i eficaç coordinació dels serveis d'emergència han estat determinants per evitar una situació que podria haver tingut resultats catastròfics per a l'entorn i per a la salut pública.