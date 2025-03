Gir de 180 graus en la mort d'Isak Andic després de sorprenent decisió del jutjat

La investigació judicial per la mort d'Isak Andic, fundador i propietari de la reconeguda firma tèxtil Mango, ha donat un sorprenent gir que ningú esperava. Fa escasses setmanes semblava que el cas havia quedat tancat definitivament, apuntant clarament cap a un fatídic accident mentre Andic realitzava senderisme juntament amb el seu fill. No obstant això, ara el jutjat ha decidit reobrir les diligències, sembrant nous dubtes sobre les circumstàncies exactes que van envoltar la seva tràgica caiguda.

La mort d'Isak Andic, un dels empresaris més influents i coneguts de Catalunya, va commocionar el món econòmic i empresarial del país. El passat mes de gener, el magnat tèxtil va morir després de precipitar-se des d'una alçada superior als 100 metres en un punt muntanyós proper a Barcelona, on realitzava una excursió acompanyat pel seu fill gran Jonathan. En un principi, la investigació dels Mossos d'Esquadra va determinar que la caiguda es va produir de forma accidental, sense que hi hagués elements sospitosos que fessin pensar el contrari.

En aquell moment, la conclusió policial semblava clara i rotunda: Andic hauria perdut l'equilibri de forma fortuïta i hauria caigut al buit, descartant-se qualsevol implicació criminal. Això va portar el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Martorell a decretar el sobreseïment provisional del cas. Però ara tot ha canviat.

Es reobre la investigació de forma inesperada

Aquest nou moviment judicial, avançat en primícia per El Periódico, ha sorprès tant als familiars de l'empresari com a l'opinió pública, ja que es donava pràcticament per fet que la mort havia estat accidental. Fonts judicials han indicat que, encara que la principal línia d'investigació continua sent l'accident, els Mossos d'Esquadra encara tenen pendents algunes diligències essencials per esclarir completament el que va succeir aquella tràgica jornada.

Entre aquestes noves recerques ordenades per la justícia es troben ampliar i completar alguns informes policials, així com analitzar amb més profunditat el telèfon mòbil que portava l'empresari en el moment de l'incident. També es tornarà a prendre declaració a testimonis que van estar a la zona en el moment exacte del succés, a la recerca d'algun indici que pogués haver-se passat per alt en la primera fase de la investigació.

Les sospites que envolten el cas

Encara que oficialment la principal hipòtesi continua sent la mort accidental, el fet que s'hagi reobert la investigació indica que la justícia encara vol esvair qualsevol dubte sobre les circumstàncies exactes en què va perdre la vida Isak Andic. En successos com aquest, on estan implicades personalitats rellevants, sempre es busca esgotar totes les vies abans d'arxivar definitivament el cas.

Segons fonts properes a la investigació, les proves recollides fins ara apunten clarament a la teoria de l'accident. No obstant això, la decisió del jutjat de reactivar la investigació podria obeir a algun indici que els investigadors consideren rellevant aclarir abans de tancar de manera definitiva l'expedient.

La investigació en curs determinarà pròximament si existeixen nous indicis que obliguin a replantejar el que va passar o si, finalment, es confirma que tot respon a un accident fortuït. La col·laboració del fill d'Isak Andic i de la resta dels testimonis serà clau per resoldre aquest inesperat gir que, sens dubte, mantindrà en suspens el món empresarial català en les pròximes setmanes.