Fort ensurt en caure una pedra de grans dimensions damunt del tren: Diversos ferits

per Mireia Puig

Moments de tensió i ensurt s'han viscut aquest dimarts a la tarda després que una pedra de grans dimensions es desprengués i caigués damunt d'un tren que acabava de partir de Ribes de Freser (Ripollès) rumb a Puigcerdà. L'impacte ha provocat ferides lleus a tres passatgers, segons la informació oficial facilitada per Renfe.

Els fets han ocorregut poc abans de les 19:15 hores, quan el comboi afectat circulava amb normalitat. De manera sobtada, una gran roca s'ha desprès des d'un vessant proper, colpejant directament contra un dels vagons del tren. La magnitud de l'impacte ha provocat moments d'autèntic pànic entre els passatgers, que han sentit un fort soroll seguit de vibracions.

Mesures adoptades per RENFE

Davant l'emergència, Renfe ha decidit immediatament interrompre la circulació de la línia R3 en el tram comprès entre les estacions de Ribes de Freser i Planoles. Per minimitzar les molèsties als usuaris, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos entre Ribes de Freser i Puigcerdà, cobrint així la ruta afectada.

| @rodalies

Al mateix temps, des de Renfe s'ha enviat amb rapidesa un tren addicional per rescatar els viatgers atrapats. Els Bombers de la Generalitat, que han desplaçat sis dotacions fins al lloc de l'incident, han ajudat en el trasllat i han facilitat l'accés segur dels passatgers al tren de rescat, evitant així qualsevol tipus de risc addicional.

Protecció Civil ha informat posteriorment que els 16 passatgers que viatjaven en el tren afectat han pogut ser transbordats sense majors incidències a l'altre comboi, que els ha portat de tornada a Ribes de Freser. Afortunadament, més enllà de les tres persones que van patir ferides de caràcter lleu, no hi ha hagut de lamentar danys personals de major consideració.

Declaracions de Sílvia Paneque, Consellera de Territori del Govern de la Generalitat de Catalunya

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, conscient de la gravetat de la situació i de les possibles implicacions per a la seguretat a la xarxa ferroviària catalana, s'ha desplaçat ràpidament fins al lloc de l'accident per avaluar personalment els danys i les possibles solucions que evitin nous incidents en aquesta línia ferroviària, molt freqüentada especialment en aquesta època de l'any.

| ACN

Aquest incident posa novament sobre la taula la vulnerabilitat d'algunes infraestructures ferroviàries davant fenòmens naturals i despreniments, reobrint el debat sobre les mesures preventives necessàries en punts sensibles del recorregut. Mentrestant, les autoritats mantenen activa una investigació per determinar amb precisió les causes exactes del despreniment i valorar possibles actuacions de millora en les infraestructures properes a la via.

S'espera que en les pròximes hores es restableixi amb total normalitat el trànsit ferroviari en aquesta línia, molt transitada especialment per turistes que visiten aquesta zona del Ripollès, coneguda pel seu atractiu natural i la seva proximitat a àrees de muntanya. Les autoritats i serveis d'emergències mantenen la vigilància activa per evitar qualsevol altre incident similar, especialment en èpoques de pluges intenses o condicions meteorològiques adverses.