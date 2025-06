Retencions interminables a l'AP-7: dificultats per entrar a Barcelona

L'ambient d'un dissabte de juny pot tornar-se impredictible per als conductors, especialment en moments en què la mobilitat es converteix en un autèntic desafiament. Són situacions que, més enllà de la seva freqüència, posen a prova la paciència i la capacitat de reacció de milers de persones que, sense saber-ho, queden atrapades durant hores en un escenari que cap viatger desitja experimentar.

Col·lapse viari a l'AP-7 a l'altura de Cardedeu i la Roca del Vallès

La tarda del 15 de juny de 2025 quedarà gravada a la memòria de molts conductors que es desplaçaven per una de les artèries principals de Catalunya. Segons la informació compartida pel Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, s'han registrat importants retencions a l'autopista AP-7, especialment en el tram comprès entre Cardedeu i la Roca del Vallès, en sentit sud, és a dir, direcció Barcelona.

L'alerta es va activar poc després de les sis de la tarda, quan les càmeres de la Xarxa de Carreteres de l'Estat van començar a captar imatges de llargues files de vehicles pràcticament immòbils. L'embús, documentat en temps real i visible a les imatges compartides a les xarxes socials, va mostrar una acumulació de camions, turismes i vehicles comercials als carrils principals, en contrast amb la relativa fluïdesa del sentit oposat.

| ACN

L'hora exacta, les 18:19, coincideix amb un dels pics habituals de circulació del cap de setmana, quan molts ciutadans tornen dels seus destins d'oci cap a la capital catalana.

Factors darrere de les retencions

No és la primera vegada que l'AP-7 protagonitza episodis de trànsit dens, especialment en caps de setmana i dates assenyalades. Aquest tipus de col·lapses poden deure's a múltiples factors, com accidents, obres de manteniment o, com sol ser més freqüent en aquestes dates, el simple increment del volum de vehicles que circulen per l'autopista.

La combinació de turisme intern, camions de mercaderies i residents que es desplacen per gaudir del bon temps a la costa o a l'interior acaba generant colls d'ampolla difícils de gestionar, fins i tot per als serveis de trànsit més experimentats.

El Servei Català de Trànsit sol recomanar rutes alternatives en moments de màxima congestió, però la realitat és que les vies secundàries també acaben saturant-se, deixant als conductors poques opcions per evitar les llargues esperes. Segons algunes dades d'anys anteriors, en jornades similars s'han arribat a registrar retencions de més de deu quilòmetres en aquest mateix tram.

L'impacte en els conductors i l'economia local

Les conseqüències d'aquestes retencions van molt més enllà del simple malestar dels afectats. El temps perdut als embussos repercuteix en el transport de mercaderies, en la puntualitat dels treballadors i en la planificació d'activitats personals.

A més, les llargues esperes sota el sol i les altes temperatures pròpies del mes de juny afegeixen un punt de tensió extra que pot desembocar en situacions d'estrès o petits incidents a la carretera.

| ACN

D'altra banda, els negocis de restauració i àrees de servei properes a l'autopista experimenten un augment de clients en aquests episodis, tot i que no sempre es tracta de visites planificades sinó d'aturades obligades per la impossibilitat d'avançar.

Un problema estructural sense solució immediata

Les retencions registrades avui a l'AP-7, entre Cardedeu i la Roca del Vallès, tornen a posar sobre la taula la necessitat de buscar solucions estructurals als problemes de mobilitat a les entrades i sortides de Barcelona. Tot i els intents de millorar la xarxa viària i de fomentar l'ús del transport públic, la realitat demostra que el trànsit continua sent un problema endèmic, especialment en jornades d'alta demanda.