12 dotacions de bombers intervenen en un incendi virulent en una zona agrícola

per Mireia Puig

Al llarg de la tarda d'aquest dissabte, la tranquil·litat habitual d'una zona agrícola de l'interior català s'ha vist alterada per un succés que ha mobilitzat desenes d'efectius d'emergències. En un escenari marcat per les altes temperatures i la sequera acumulada dels últims mesos, un incendi ha obligat a desplegar una intervenció massiva dels serveis d'extinció, posant a prova la coordinació i rapidesa de les dotacions terrestres i aèries de bombers.

L'episodi, que ha generat inquietud entre els veïns i treballadors de la zona, ha posat de manifest una vegada més els riscos associats a l'època estival i a la gestió dels residus agrícoles, un tema recurrent en la prevenció de focs a l'àmbit rural català.

L'incendi es declara en plena tarda i obliga a una gran mobilització

Els fets s'han produït durant la tarda del 15 de juny de 2025, quan els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'un incendi en una zona agrícola propera a la localitat de Masquefa, a la comarca de l’Anoia.

El foc, que ha començat al voltant de les 16:17 hores a l'entorn del Maset, ha avançat ràpidament a causa del material vegetal sec i les condicions meteorològiques favorables per a la propagació de les flames.

Davant la virulència inicial de l'incendi, s'han activat de seguida fins a 12 dotacions de bombers, dues d'elles aèries, que han hagut de posicionar-se en punts estratègics per atacar el foc des de diversos fronts. Segons fonts oficials, els vehicles d'emergència s'han emplaçat de manera coordinada per protegir infraestructures sensibles, com una nau industrial propera, i evitar que el foc creués una carretera que marcava el límit dret de l'avanç de l'incendi.

Actuació ràpida i eficaç per frenar l'avanç de les flames

L'actuació dels bombers ha estat clau per frenar el cap del foc i evitar danys majors. Tot i la rapidesa amb què s'ha estès l'incendi sobre un camp de palla, els equips d'extinció han aconseguit estabilitzar el perímetre i controlar la situació en qüestió d'hores.

Segons han informat els mateixos Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials a les xarxes socials, la columna de fum, visible durant els primers moments, s'ha tornat inapreciable a mesura que avançaven les tasques d'extinció.

Un dels factors que ha facilitat la feina dels equips d'emergència ha estat l'existència d'una carretera que ha actuat com a tallafoc natural en un dels flancs, permetent acotar l'avanç de les flames i centrar els esforços en protegir les zones més vulnerables.

A més, la ràpida decisió d'enviar reforços, incloent-hi mitjans aeris, ha permès evitar que l'incendi arribés a infraestructures crítiques i zones habitades.

Protecció d'instal·lacions i balanç provisional

Una de les prioritats ha estat la protecció d'una nau industrial situada a les immediacions del focus de l'incendi. La coordinació entre els diferents equips desplaçats ha aconseguit evitar que les flames arribessin a aquesta instal·lació, limitant els danys materials a la superfície agrícola afectada.

A última hora de la tarda, els bombers seguien treballant a la zona, tot i que el gruix dels reforços ha començat a retirar-se en confirmar-se la contenció del foc. En total, romanien 11 dotacions realitzant tasques de rematada i vigilància per evitar possibles rebrots, en una jornada que ha posat a prova l'eficàcia dels protocols d'emergència davant incendis agrícoles.