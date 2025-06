Xoc entre un autobús i un turisme a la B-23

La tranquil·litat habitual de la tarda de diumenge s'ha vist interrompuda per un succés que, tot i que no ha estat dels més greus pel que fa al balanç de víctimes, sí que ha generat una important mobilització de serveis d'emergència i alteracions en el trànsit metropolità. La imatge de diversos vehicles de bombers i ambulàncies aturats al voral, acompanyats per un autobús immobilitzat, reflecteix el tipus d'incidents que poden convertir un trajecte rutinari en una autèntica odissea.

L'accident: un impacte amb conseqüències immediates

L'incident ha tingut lloc la tarda del 15 de juny de 2025, segons mostren les imatges i la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials. A l'alçada de Sant Feliu de Llobregat, a l'autovia B-23 en sentit Barcelona, un autobús ha col·lidit amb un turisme, obligant ambdós vehicles a aturar-se al voral i ocupant part del voral.

El sinistre, captat per les càmeres de trànsit a les 16:18 hores, ha requerit la ràpida intervenció de diversos equips de bombers i assistència mèdica, a més dels cossos policials encarregats de regular la circulació i atendre els afectats.

| ACN

El que ha passat ha generat retencions i complicacions per als conductors que circulaven per una de les principals vies d'accés a Barcelona. Les unitats d'emergència han actuat amb celeritat per assegurar la zona, atendre possibles ferits i facilitar la retirada dels vehicles accidentats.

La situació, sense arribar a provocar un col·lapse total, ha suposat un nou recordatori del risc que comporten els desplaçaments diaris a les vies ràpides de l'àrea metropolitana.

Coordinació dels serveis d'emergència i context viari

La presència de fins a quatre vehicles d'emergència —dos camions de bombers, una ambulància i una unitat d'assistència tècnica— evidencia el desplegament habitual davant d'aquest tipus d'incidents.

L'actuació coordinada ha permès restablir la seguretat i evitar conseqüències més greus, una rutina que, tot i que passa desapercebuda en moltes ocasions, resulta essencial per garantir la protecció de tots els usuaris de la carretera.

El tram de la B-23 on ha tingut lloc l'accident és conegut per la seva densitat de trànsit, especialment els caps de setmana i en hores de retorn a la capital catalana.

| ACN

No és la primera vegada que un incident d'aquest tipus obliga a intervenir els serveis d'emergència en aquesta zona, on la combinació de vehicles pesants, autobusos interurbans i turismes pot derivar en situacions de risc elevat, sobretot quan es produeixen distraccions o maniobres inesperades.

Repercussions en el trànsit

Les conseqüències immediates del xoc s'han fet sentir no només en la circulació —amb retencions puntuals i desviaments obligatoris—, sinó també en la percepció dels usuaris habituals d'aquesta via. Molts conductors han mostrat la seva preocupació per la freqüència amb què es registren accidents a l'accés a Barcelona per la B-23, una carretera estratègica tant per al transport públic com privat.