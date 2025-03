Retencions en dues carreteres importants: Accidents provoquen tall de carrils

Després de diversos dies consecutius de caos, accidents greus i lamentablement morts a les carreteres catalanes, aquest dimecres semblava començar de manera relativament tranquil·la. No obstant això, dos nous accidents registrats en els últims minuts en importants vies catalanes han trencat la calma, provocant retencions i alterant de nou la mobilitat dels usuaris.

El primer dels sinistres ha tingut lloc aquest mateix matí a la B-30 a l'altura de Sant Cugat del Vallès. Segons informen des del Servei Català de Trànsit, l'incident s'ha produït en sentit nord i està generant retencions a l'altura de Sant Cugat del Vallès.

Aquest tram de la B-30, utilitzat diàriament per milers de conductors per desplaçar-se tant cap a Barcelona com cap a poblacions properes, ha vist reduïda la seva capacitat a causa de l'accident, que ha obligat a tallar un dels seus carrils. Encara que per ara es desconeixen les circumstàncies exactes del sinistre i si hi ha hagut víctimes personals, els serveis d'emergència ja estan treballant al lloc per restablir com més aviat millor la normalitat.

Un quilòmetre de cua a l'A-2

Paral·lelament, un altre sinistre ha tingut lloc a l'autovia A-2, a l'altura de Bellpuig, en sentit Lleida. Segons les informacions facilitades pel Servei Català de Trànsit, aquest accident també ha obligat al tancament d'un carril, causant ràpidament al voltant d'un quilòmetre de retencions en direcció a la capital del Segrià. Aquesta situació, tot i no ser tan greu com les viscudes en dies anteriors, ha provocat molèsties significatives als usuaris d'aquesta via, que connecta diferents punts neuràlgics del territori català i registra un flux elevat especialment en hores punta.

Aquests dos incidents, encara que menors en comparació amb altres successos recents, han tornat a posar de relleu la fragilitat de la mobilitat a les vies catalanes, especialment en hores punta, quan qualsevol petita incidència pot acabar causant importants congestions. En aquest sentit, cal destacar que la B-30 és un dels eixos vertebradors del trànsit al Vallès Occidental, mentre que l'A-2 connecta Lleida i Barcelona i és una de les principals vies per a aquells que circulen cap a l'interior o surten de la capital catalana.

Després dels greus accidents ocorreguts la setmana passada en diferents vies importants com l'AP-7 o la C-58, molts conductors confiaven que aquesta setmana començaria amb una millora substancial en la circulació. De fet, segons el Servei Català de Trànsit, el matí havia començat sense grans complicacions més enllà de les habituals retencions a les entrades de Barcelona, especialment a les rondes i els accessos des del Vallès.

La circulació era fluida i no s'havien reportat accidents destacables fins a la notificació d'aquests dos nous sinistres, que han tornat a posar sobre la taula la necessitat d'extremar precaucions.