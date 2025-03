Impactant incendi d'un turisme, destrossa total: Els Bombers acudeixen al rescat

La tranquil·litat de la nit es va veure alterada de manera brusca a la localitat de Roda de Ter, on un aparatós incendi va consumir completament un vehicle que es trobava estacionat en ple carrer. Els fets es van produir al voltant de les dues de la matinada d'aquest dimarts, quan els veïns del carrer Sant Jordi van alertar el servei d'emergències 112 després de percebre les grans flames i el fum dens que emanava del turisme en flames.

L'avís va mobilitzar ràpidament els Bombers de la Generalitat, que van enviar al lloc una dotació especialitzada per combatre l'incendi. Segons fonts oficials, la ràpida intervenció del cos de Bombers va evitar que el foc es propagués a altres vehicles o habitatges propers. No obstant això, malgrat la celeritat amb què van actuar, l'automòbil va quedar totalment calcinat, resultant en danys irreparables.

| ACN

Les primeres imatges del sinistre, compartides a les xarxes socials pels Bombers, mostren clarament la intensitat del foc, amb flames que arribaven a diversos metres d'alçada i una densa fumera negra visible des de diferents zones del municipi. L'espectacularitat de l'incendi va causar alarma entre els veïns, alguns dels quals van sortir dels seus habitatges per precaució, encara que les autoritats van assegurar ràpidament que no hi havia perill addicional ni riscos per a les edificacions properes.

Més feina dels Bombers

Després d'extingir completament les flames, els Bombers van dur a terme tasques de refredament i assegurament de la zona per evitar possibles rebrots del foc. De moment, no s'han determinat les causes exactes que van provocar aquest incendi, encara que no es descarta cap hipòtesi, inclosa la possibilitat d'una fallada elèctrica o fins i tot un incendi intencionat. La policia local i els Mossos d'Esquadra ja han iniciat les investigacions corresponents per aclarir el que va succeir.

Els residents del carrer Sant Jordi van mostrar el seu agraïment i admiració per la ràpida resposta dels serveis d'emergència, destacant l'eficiència dels Bombers i la seva capacitat per gestionar una situació potencialment perillosa en temps rècord.

Aquest tipus d'incidents posen de relleu la importància de disposar de plans de seguretat ben definits i recursos adequats per respondre davant emergències d'aquesta naturalesa. Encara que afortunadament no hi va haver danys personals, el vehicle afectat va quedar totalment inservible, la qual cosa representa una pèrdua econòmica considerable per al seu propietari.

Les autoritats recorden a la població la importància de mantenir els vehicles en bon estat i de realitzar revisions periòdiques per prevenir fallades tècniques que puguin derivar en incendis greus. Així mateix, recalquen la importància d'avisar immediatament els serveis d'emergència davant qualsevol situació sospitosa o potencialment perillosa per minimitzar riscos i assegurar una intervenció ràpida i eficaç com la que va ocórrer a Roda de Ter.