Caos total i absolut en línies de Rodalies: Un altre dia negre en el servei ferroviari

per Iker Silvosa

El caos sembla haver-se instal·lat de manera permanent en el servei de Rodalies de Catalunya, i aquest dimecres 5 de març ha tornat a quedar en evidència amb una nova jornada negra per a milers d'usuaris. Quan semblava que la situació no podia anar pitjor després dels recents incidents en diverses línies ferroviàries, avui els viatgers tornen a patir les conseqüències d'un problema tècnic greu que està generant grans retards i molèsties.

El matí ha començat amb greus incidències en diverses línies importants del servei ferroviari de Rodalies, especialment a la zona sud de Catalunya, a l'R2 Sud. La causa principal d'aquesta situació ha estat una incidència registrada en els sistemes de senyalització ferroviària a l'altura de Torredembarra, que afecta particularment la circulació entre aquesta estació i la de Sant Vicenç de Calders. Segons ha confirmat Adif, l'empresa encarregada de gestionar la infraestructura ferroviària, aquesta incidència tècnica afecta especialment els sistemes de senyalització, element clau per garantir la seguretat del servei.

| ACN

A causa d'aquest problema, molts trens no estan sortint amb normalitat des de l'estació de Sant Vicenç de Calders, cosa que està causant caos i desesperació entre els usuaris habituals del servei, així com els que es dirigeixen des de la Costa Daurada cap a Barcelona. Aquesta situació ha obligat que molts passatgers hagin de desplaçar-se fins a la propera estació de Torredembarra per poder agafar algun tren alternatiu.

L'ambient a les estacions afectades és de frustració i cansament entre els viatgers, que denuncien sentir-se abandonats per Rodalies i per les autoritats encarregades del servei ferroviari. Se suposava que tot tornaria a la normalitat després de diverses setmanes d'obres, però res més lluny de la realitat. O, bé, tenint en compte que la realitat és aquesta situació caòtica, raó no els faltava.

L'R3, encara tallada

Per si la situació a la zona sud de Catalunya fos poc greu, també a la línia R3, en el tram entre Puigcerdà i Ribes de Freser, el servei continua interromput després d'un greu incident ocorregut ahir a la tarda, quan una gran roca va caure damunt d'un tren que circulava per aquesta línia. L'impacte va deixar dues persones ferides de consideració que van haver de ser traslladades a centres hospitalaris, i va provocar que els altres catorze passatgers fossin evacuats amb l'ajuda d'efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra.

Protecció Civil, que havia activat immediatament el Pla d'emergències FERROCAT a causa de l'incident a la línia R3, va anunciar la desactivació de l'alerta ahir a la nit, però la circulació continua tallada a aquestes hores entre Puigcerdà i Ribes de Freser. S'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos entre ambdues estacions.

Aquesta situació se suma a altres episodis recents que han afectat greument la mobilitat ferroviària a Catalunya, deixant en evidència la fragilitat del sistema de Rodalies i Regionals, la gestió del qual és objecte constant de crítiques per part dels usuaris, que exigeixen solucions urgents i efectives.

Mentrestant, les autoritats recomanen als viatgers estar atents a les actualitzacions del servei i consultar les vies oficials per a possibles modificacions en les rutes i horaris durant les pròximes hores, ja que no es descarta que les afectacions puguin prolongar-se durant tot el dia.