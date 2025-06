Retards importants a Rodalies per robatori de cable: Enuig massiu dels usuaris

En els últims dies, milers de viatgers han començat la jornada enfrontant-se a una situació que, malauradament, ja s'ha convertit en habitual en una de les principals xarxes de trens de rodalies. Avui la paciència dels usuaris s'ha tornat a posar a prova per una nova incidència, amb retards que han afectat de manera notable els desplaçaments i han generat un profund malestar en la ciutadania.

Un robatori que paralitza la línia i genera col·lapse

El succés que ha desencadenat la indignació dels usuaris s'ha produït a primera hora d'aquest matí, quan els trens han començat a circular amb retards que, segons les primeres informacions, poden superar els 25 minuts. El motiu: un robatori de cable registrat entre dues de les estacions clau de la xarxa, fet que ha afectat directament la circulació dels combois i ha obligat a intervenir els equips tècnics responsables del manteniment.

Segons la informació oficial difosa a través dels canals de Rodalies i confirmada per fonts de Renfe, el robatori de cable s'ha produït en el tram comprès entre Terrassa Estació del Nord i Castellbell i el Vilar. Aquesta incidència ha provocat l'alteració dels horaris habituals i llargues esperes per als viatgers de la línia R4, una de les més transitades del sistema ferroviari català. Tècnics d'Adif s'han desplaçat ràpidament al lloc per intentar restablir el servei, però el problema ja fa una estona que es prolonga.

| ACN

Un dia més de retards: l'historial recent d'incidències

Aquesta nova avaria arriba després d'una tarda d'ahir especialment complicada a la xarxa, ja que durant la jornada anterior es van viure importants problemes a la infraestructura ferroviària. En aquella ocasió, una avaria a Montcada Bifurcació, que també va afectar les línies R3 i R7, va obligar a aturar la circulació de trens durant diverses hores en el tram entre aquesta estació i Cerdanyola. L'acumulació d'incidències en dies consecutius ha agreujat encara més l'enuig dels viatgers, que denuncien la manca de fiabilitat del servei i exigeixen solucions urgents.

No és la primera vegada que es produeixen robatoris de cable a la xarxa de Rodalies, un fenomen que sol derivar en interrupcions del servei i que planteja seriosos interrogants sobre la seguretat i la vigilància a la infraestructura ferroviària. Cada incidència d'aquest tipus suposa no només una pèrdua econòmica per la reparació, sinó un impacte directe sobre la vida quotidiana de milers de persones que depenen del tren per als seus desplaçaments.

La indignació dels usuaris: “És una vergonya, cada dia la mateixa història”

El malestar generat per aquests nous retards no ha trigat a plasmar-se a les xarxes socials, on els missatges d'indignació s'han multiplicat al llarg del matí. Entre els comentaris més repetits destaquen les crítiques directes a la gestió del servei i la sensació de cansament davant la reiteració dels problemes.

Un dels usuaris expressava la seva frustració preguntant-se per què no hi ha ni un sol dia en què el servei de trens funcioni correctament. Altres lamentaven haver de pagar un bitllet elevat per rebre, dia rere dia, el mateix nivell d'incidències, arribant a afirmar que és una vergonya que Renfe “rigui a la cara de tots els viatgers en cada trajecte”. També han proliferat missatges preguntant-se per què la incidència es produeix sempre al mateix punt i si la reparació es fa de manera adequada, arribant a insinuar que podria tractar-se d'un nyap.

La ironia i l'escepticisme també s'han fet notar, amb comentaris com “Una altra vegada? Bé, la normalitat que oferiu…” o “Amb el d'ahir ja en vam tenir prou”. L'enuig ha anat escalant amb missatges com “Recauden més diners i el servei està fet una merda”, o la queixa, cada cop més comuna, que “tots els matins és igual, sempre la mateixa cantarella, alguna vegada va el tren a la seva hora?”. Els usuaris, en definitiva, consideren que la situació és insostenible i reclamen mesures eficaces per garantir la puntualitat i la seguretat a la xarxa.