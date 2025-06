Caçat el conductor d’un autobús: Sense carnet i cometent aquesta imprudència

per Joan Grimal

El que havia de ser un matí més en el control rutinari del transport escolar a Barcelona va acabar convertint-se en un episodi tan insòlit com alarmant. Un autocar a punt de recollir un grup de nens va ser interceptat per la Guàrdia Urbana, que va descobrir dues irregularitats greus: el conductor no tenia permís de conduir.

Els fets van passar dilluns 2 de juny al matí, al bell mig de la capital catalana. L'incident, que ha generat indignació i preocupació entre pares i educadors, s'ha conegut aquest dimarts després de ser revelat per fonts policials a ElCaso.cat.

Un control rutinari que destapa una greu negligència

Tot va començar durant una campanya de vigilància del transport escolar a la ciutat. A l'altura del número 25 del carrer General Vives, a la part alta de Barcelona, molt a prop dels Túnels de Vallvidrera, un equip de la Guàrdia Urbana va detectar un autocar aturat que esperava recollir un grup de menors d'entre cinc i set anys.

| ACN

En inspeccionar el vehicle, els agents es van trobar amb una troballa preocupant: el conductor presentava una pèrdua de vigència del permís de conduir per la pèrdua total de punts. És a dir, estava al volant sense carnet vàlid. A això s'hi afegia una segona infracció no menys alarmant: la porta d'emergència de l'autocar estava bloquejada, cosa que posava en risc la seguretat dels menors en cas d'incident.

El conductor, investigat per delicte contra la seguretat viària

Davant d'aquestes evidències, la policia municipal va procedir a aixecar una acta per un presumpte delicte contra la seguretat viària. El conductor va ser identificat i va quedar investigat, tot i que no detingut en aquell moment. L'infracció, en tractar-se d'una conducció sense permís vigent, podria comportar penes de multa, retirada definitiva del dret a conduir i fins i tot presó si es repeteixen aquest tipus de conductes.

| ACN, XCatalunya

El més inquietant del cas és que aquest conductor estava a punt de fer un trajecte habitual amb nens petits, un servei que exigeix no només professionalitat sinó el compliment rigorós de totes les normatives de seguretat.

Una intervenció ràpida va evitar mals majors

Mentre tot això passava, els nens esperaven a pocs metres de l'autocar, sense saber què estava succeint. La Guàrdia Urbana va contactar de seguida amb l'empresa de transport escolar responsable, que va enviar un conductor habilitat i amb tota la documentació en regla per fer-se càrrec del trajecte.

Aquest episodi ha reobert el debat sobre el control i la supervisió de les empreses de transport escolar. Que un conductor sense carnet es trobés a punt de transportar menors en un vehicle amb fallades de seguretat revela una cadena de fallades que va més enllà d'una simple infracció individual.

Des de l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana s'insisteix que es continuaran fent controls aleatoris en centres escolars per garantir la seguretat dels alumnes i es demana a les famílies que denunciïn qualsevol comportament sospitós o fora del que és habitual.