Un magrebí supera tots els límits contra una anciana en un poble català

Una dona de 83 anys ha denunciat haver estat víctima d'una agressió sexual a l'ascensor del seu propi edifici, al municipi de Sant Guim de Freixenet, comarca de la Segarra. El presumpte agressor, un home marroquí de 58 anys, ha estat identificat pels Mossos d'Esquadra, però ha quedat en llibertat sense mesures cautelars, tot i la gravetat dels fets denunciats.

El cas, confirmat per fonts policials a ElCaso.cat, ha causat estupor entre els veïns i familiars de la víctima, especialment després de la decisió judicial que permet a l'agressor continuar vivint al costat d'ella, sense cap restricció legal.

Els fets: una agressió en ple ascensor

El passat 25 de maig, la víctima va accedir a l'ascensor del seu edifici, com cada matí. Poc després, l'home també va pujar. Segons consta a la denúncia presentada per la dona, un cop dins de l'habitacle, l'agressor va començar a tocar-li els pits i a fer-li preguntes de contingut sexual.

Tot i que l'anciana li va demanar que la deixés tranquil·la, insistint que era "una dona gran", l'individu va continuar amb els tocaments i les insinuacions. La dona no recorda amb precisió quant va durar l'episodi, però sí que va poder sortir finalment de l'ascensor i alertar els seus nets, que la van acompanyar a denunciar els fets a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Cervera, la corresponent per a aquesta zona.

L'agressor viu al costat de la víctima

Gràcies a la descripció detallada aportada per la denunciant, la policia autonòmica va aconseguir identificar l'autor i comprovar que vivia a pocs metres de la víctima. Es tracta d'un home de nacionalitat marroquina.

Va ser citat a comissaria i informat de la investigació, quedant en llibertat després de prestar declaració. La gravetat del cas va portar els agents a remetre un informe complet al jutjat de primera instància de Cervera, sol·licitant mesures de protecció per a la víctima, donada la proximitat de l'agressor.

Sense ordre d'allunyament: la decisió que ha desfermat la polèmica

Aquest dilluns, 2 de juny, ambdues parts van comparèixer davant el jutge instructor del cas. Tot i que l'anciana va sol·licitar expressament una ordre d'allunyament, el magistrat no va accedir a aplicar cap mesura cautelar. El presumpte agressor continua residint al mateix entorn que la seva víctima, generant una situació d'angoixa i temor diari.

La família de la dona ha expressat el seu malestar per aquesta resolució, assegurant que la víctima viu amb por constant de tornar a trobar-se amb el seu agressor. A més, han assenyalat que dues altres dones de la zona podrien haver estat víctimes del mateix individu, tot i que no s'han atrevit a denunciar formalment per por a represàlies.

Investigació oberta per agressió sexual

El cas continua sota instrucció judicial com a delicte d'agressió sexual, tipificació que al Codi Penal espanyol també inclou tocaments no consentits. El jutge podrà decidir en els pròxims dies si el cas es tanca o si avança cap a un judici oral, tot i que de moment no s'ha dictat cap diligència addicional.

Els Mossos asseguren que, tot i que l'home no té antecedents previs, el testimoni de la víctima i la coincidència amb altres comportaments podrien obrir noves línies d'investigació. "Estem vigilant la situació i recollint qualsevol informació addicional", asseguren fonts properes al cas.

Un veïnat commocionat

Sant Guim de Freixenet, una localitat tranquil·la de l'interior de Lleida, ha quedat sacsejada per aquests fets. Molts veïns s'han mostrat sorpresos i preocupats per la manca de mesures judicials. "No entenem com pot continuar aquí, com si res no hagués passat", ha dit un veí a mitjans locals.

La família insisteix que la prioritat ara és garantir la seguretat emocional i física de la víctima, que als seus 83 anys mai va pensar que hauria d'afrontar una situació així… i menys, sense cap protecció.