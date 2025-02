Retards en dues línies de Rodalies per un atropellament

Començava el dissabte amb un gran ensurt a les vies ferroviàries de Catalunya. A primera hora del matí, el flux de trens en alguns trams de la xarxa de Rodalies s'ha vist alterat per una successió d'incidents que han afectat els passatgers amb retards i esperes inusuals. La quotidianitat d'un cap de setmana que semblava tranquil s'ha transformat en un escenari de canvis en horaris i recorreguts, generant incertesa en aquells que depenien d'aquest transport per desplaçar-se.

A mesura que avançaven les hores, les informacions oficials van començar a perfilar la magnitud de la situació. El primer punt clau de conflicte es va concentrar a l'estació de Granollers Centre, on va tenir lloc un atropellament sobre les vies ferroviàries poc abans de les 9.30 h. Encara que no van transcendir detalls pormenoritzats, les autoritats van confirmar que la persona implicada es trobava conscient en el moment de l'assistència i que seria traslladada a un centre hospitalari.

| ACN

De manera immediata, les actuacions d'emergència i les cauteles de seguretat van obligar a restringir la circulació de trens a una sola via en aquesta zona. Com a conseqüència, s'ha generat un coll d'ampolla que ha portat a alentir considerablement el servei.

Les línies amb més repercussió en aquesta conjuntura han estat l'R2 nord (R2 nord) i l'R11, ambdues amb un volum notable de passatgers que utilitzen aquests recorreguts per viatjar entre Barcelona, la seva zona metropolitana i el nord del país. Els trens, en acostar-se al tram afectat per l'atropellament, han de parar o reduir la seva velocitat, cosa que es tradueix en esperes de diversos minuts a estacions o a mig trajecte.

Una altra afectació a l'R11

En paral·lel, s'ha sabut d'una altra incidència a la línia R11 a primera hora del matí, encara que per motius diferents: la presència d'una persona a la via entre les estacions de Flaçà (a la comarca del Gironès) i Vilamalla (Alt Empordà). Aquesta circumstància va generar demores que, en certs casos, van arribar a superar els vint minuts, ja que es va haver d'interrompre la circulació temporalment fins a assegurar que la via estava completament lliure i que no existia risc per a la integritat d'aquesta persona.

Les fonts oficials de Renfe i Rodalies han especificat que la resta de línies s'han mantingut amb un servei proper a la normalitat, encara que sempre existeix la possibilitat d'arrossegaments puntuals de retards a mesura que es produeix l'intercanvi de trens. També es destaca que, un cop superades aquestes incidències, es procurarà recuperar progressivament la cadència habitual i reduir les demores.