L'origen del terrible incendi a l'Hospitalet de Llobregat que ha provocat 2 ferits

El matí d'aquest dimecres ha començat amb un ensurt majúscul en un bloc d'habitatges de L'Hospitalet de Llobregat, on s'ha declarat un incendi en un segon pis que ha obligat els veïns a confinar-se durant les tasques d'extinció. Segons la informació facilitada pels Bombers de la Generalitat, l'avís es va rebre cap a les 07:43 h, i es van mobilitzar diverses dotacions per controlar ràpidament les flames i evitar que el foc es propagués a altres estances de l'immoble.

L'origen del sinistre es va localitzar en un matalàs que es va encendre per causes que encara es desconeixen. La calor i les flames van afectar de manera directa l'habitació en què es trobava, mentre que el fum es va propagar amb rapidesa per la resta del pis i va acabar afectant també l'escala i altres habitacles del bloc.

A causa de la magnitud de la fumera, les autoritats van recomanar que els veïns de les plantes superiors i contigües es confinessin als seus domicilis amb portes i finestres tancades, una mesura essencial per evitar una inhalació major de fum.

Encara que la propagació del foc es va limitar pràcticament a l'habitació on es va iniciar, el fum va generar un ambient irrespirable que va obligar a actuar amb molta precaució. Fonts dels Bombers van assenyalar que, després de l'extinció de l'incendi, es va procedir a la ventilació minuciosa de tota la finca per restablir les condicions de seguretat.

Ràpida intervenció dels serveis públics

L'actuació dels serveis d'emergència es va desenvolupar amb celeritat, facilitant que l'incendi es donés per controlat poc després d'iniciar-se. El cos de bombers va assegurar el perímetre per evitar qualsevol repunt de les flames, verificant l'absència de brases que poguessin revifar el foc. Alhora, els efectius van revisar instal·lacions com l'elèctrica o la de gas, a fi de descartar que la calor i el fum haguessin provocat desperfectes susceptibles d'ocasionar altres incidents després de l'extinció.

Causes de l'accident

La causa concreta que va portar que el matalàs s'incendiés encara està sent objecte d'investigació. Podria deure's a un descuit amb aparells elèctrics o a la manipulació d'alguna font de calor, entre altres possibilitats. Mentre no s'esclareixi el punt exacte, els experts recorden la importància de mantenir un bon manteniment d'endolls i cables, de no deixar fonts de calor sense supervisió i de disposar de detectors de fum a la llar per alertar amb anticipació de qualsevol conat d'incendi.