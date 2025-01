Ensurt al Pirineu: Hi intervenen 6 dotacions de Bombers

La tarda de dijous transcorria amb normalitat a Vilaller, un municipi ubicat a la comarca de l'Alta Ribagorça, quan un avís al telèfon d'emergències 112, rebut a les 18:37 h, va canviar completament la tranquil·litat del lloc. Un incendi a la coberta d'una borda aïllada (una construcció tradicional de la zona pirinenca) va posar en alerta els residents de les proximitats i va activar un ampli dispositiu d'emergència.

En qüestió de minuts, es van desplaçar al lloc sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, un desplegament d'acord amb la perillositat del foc i la localització de l'edificació, allunyada de nuclis urbans.

| @bomberscat, Andrey Popov, XCatalunya

La foscor va complicar les tasques d'extinció

En arribar els bombers, l'incendi ja es trobava en fase avançada, afectant especialment la coberta de la borda. Fonts oficials assenyalen que, a aquella hora de la tarda, les flames havien adquirit tal magnitud que l'estructura de la part superior estava pràcticament consumida.

La foscor del capvespre afegia complexitat a les tasques d'extinció, a causa de la visibilitat limitada i l'accés difícil propi dels paratges muntanyosos. Malgrat això, les dotacions d'emergència van aconseguir desplegar el material necessari, garantint tant la seguretat dels efectius com la ràpida contenció del foc.

La naturalesa d'aquest tipus d'edificacions, amb teulades sovint fabricades amb fusta o pissarra, afavoreix la propagació de les flames quan s'inicia un incendi. En aquesta ocasió, la borda va cremar gairebé completament a la seva zona superior.

Els Bombers es van centrar en primer lloc a frenar l'avanç de les flames a altres parts de l'estructura, mentre alguns integrants de l'equip establien un perímetre segur al voltant de l'immoble per impedir l'acostament de curiosos o residents que poguessin córrer risc.

| f28production, ACN, XCatalunya

Un operatiu llarg però sense ferits

Segons han confirmat els cossos d'emergència, la magnitud de les flames va obligar a treballar durant tota la nit, fins a donar per controlat l'incendi a les primeres hores de la matinada. L'objectiu primordial va ser salvaguardar qualsevol zona que no hagués quedat destruïda, així com evitar que es revifessin focus a la coberta. Un cop extingit, es va iniciar la fase de ventilació i refredament de la zona afectada per descartar brases actives.

Afortunadament, no es van registrar ferits. Ningú es trobava a l'interior de la borda en el moment en què va començar el foc, i els esforços dels bombers es van concentrar en l'extinció i en protegir les edificacions properes, ja que el fum i la calor podien estendre's. Encara que no s'han proporcionat detalls precisos sobre la superfície total danyada, la destrucció de la coberta sembla ser gairebé total, cosa que suposa un cop per a la conservació d'aquesta construcció típica de la zona pirinenca.

Retorn a la calma després d'una nit de treball

Després d'hores d'activitat intensa, els Bombers s'han retirat després de verificar que les flames no poguessin revifar qualsevol brasa. Els veïns de Vilaller respiren alleujats, conscients que un foc mal controlat en un entorn muntanyós pot tenir conseqüències nefastes. En aquest cas, malgrat la gravetat de l'incendi i la destrucció de bona part de la coberta de la borda, el sinistre no va deixar víctimes ni danys en altres propietats.