Rescate in extremis de los bomberos tras un accidente: Un coche cae a una acequia

El mediodía de este lunes ha estado marcado por un gran sobresalto en la carretera IPU-3, a la altura de Vila-sana (Pla d’Urgell), cuando un turismo se ha salido de la vía y ha quedado con el eje trasero parcialmente hundido en una acequia. El suceso, que afortunadamente no ha provocado lesiones de gravedad, ha movilizado a los Bombers de la Generalitat y a los servicios sanitarios del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), quienes han trabajado de forma coordinada para socorrer al conductor atrapado.

La alerta se ha recibido en torno a las 11:20 horas, momento en el que varios testigos han dado aviso de que un coche se encontraba en una posición precaria en la cuneta, con la parte posterior hundida en la acequia.

Ante la complejidad de la maniobra, los equipos de emergencia han procedido a asegurar el vehículo para evitar que se deslizara aún más dentro del canal, donde el agua y el barro podían comprometer la estabilidad del turismo.

| ACN

Una vez fijado el coche, los bomberos han ayudado al conductor a salir del habitáculo de forma segura. El hombre, que por fortuna se encontraba consciente, ha sido entregado a los sanitarios del SEM para una primera valoración in situ. Al no presentar heridas de gravedad, no ha sido necesario un traslado urgente, si bien se le han realizado las pruebas pertinentes para descartar cualquier lesión oculta.

Gran trabajo de los bomberos

Mientras los efectivos sanitarios finalizaban su intervención, los bomberos han gestionado la retirada del turismo, a fin de restablecer la seguridad en el tramo afectado. La posición inestable en la que se había quedado el vehículo, con el eje trasero semihundido, complicaba la operación.

Sin embargo, el uso de material especializado para traccionar el coche ha permitido recuperarlo sin dañar de forma adicional la carrocería ni la infraestructura del canal.

| ACN

El incidente ha causado ciertas retenciones durante la maniobra de rescate, dado que se ha recomendado extremar la precaución en la zona para no obstaculizar el trabajo de los bomberos. Tras la retirada del vehículo, la circulación ha recobrado paulatinamente la normalidad.

Las autoridades locales han recordado la importancia de respetar los límites de velocidad y de permanecer atentos al estado del asfalto, ya que la proximidad de acequias o canales de riego puede generar situaciones de riesgo si el conductor pierde el control del coche.