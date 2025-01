Comunicat urgent de Trànsit arran del terrible accident d'ahir a l'A-7

per Mireia Puig

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha emès un comunicat urgent per informar de l'última hora relacionada amb el tràgic accident ocorregut aquest dissabte a l'autopista A-7, a l'altura de Tarragona. El succés, que en un primer moment havia deixat diversos ferits de diversa consideració, s'ha cobrat finalment una víctima mortal.

Es tracta d'un home de 55 anys que va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i que, lamentablement, ha perdut la vida en les últimes hores.

L'accident va tenir lloc al voltant de les 13:45 h del dissabte. Segons les primeres investigacions, es va produir una col·lisió per abast entre tres turismes, els conductors i ocupants dels quals van quedar en situació de risc. L'emergència va mobilitzar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i sis unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En aquestes sis unitats, figuraven ambulàncies i equips de suport vital avançat.

| ACN

Malgrat la ràpida intervenció dels serveis d'emergències, l'estat crític del conductor d'un dels vehicles implicats s'ha saldat amb un desenllaç fatal.

Evolució de la resta de ferits

La resta dels ferits romanen ingressats amb pronòstics diferenciats. Un d'ells, ferit de gravetat, continua sota observació mèdica; les altres dues persones, classificades com a ferides de menor gravetat, també reben assistència al mateix hospital. Els professionals sanitaris no descarten actualitzar la informació sobre el seu estat en les pròximes hores.

Amb aquesta nova víctima, ja són cinc les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes durant aquest 2025. Des del Servei Català de Trànsit s'insisteix en la necessitat de reforçar la precaució al volant, sobretot en vies tan transitades com l'A-7. Tot i així, les circumstàncies exactes que van propiciar la col·lisió múltiple es troben sota investigació.

| ACN

La hipòtesi inicial apunta a una possible distracció o una frenada inesperada, encara que no es descarten altres factors com la velocitat inadequada o les condicions del trànsit en hores punta.

El sinistre va obligar a tallar l'autopista en sentit nord fins prop de les 17:00 h, cosa que va generar importants retencions. Els equips d'emergència i la policia autonòmica van treballar per retirar els vehicles sinistrats i netejar la calçada de restes que poguessin comprometre la seguretat de la circulació. La normalitat en el trànsit es va anar recuperant de forma paulatina, gràcies també a la col·laboració dels conductors, que van atendre les indicacions dels agents desplaçats a la zona.