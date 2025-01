Rescat d'un excursionista en un corriol: El GRAE intervé amb rapidesa

La localitat de Roses (Alt Empordà) ha viscut aquest dimecres un episodi d'emergència que va posar a prova els recursos de rescat en alta muntanya dels Bombers de la Generalitat. Una persona que realitzava una ruta de senderisme per un sender ubicat sota el Puig de l’Àliga va patir un accident i va precisar assistència urgent.

El succés, registrat al voltant de les 13:02 h, va mobilitzar un operatiu compost per dues dotacions de bombers i la unitat de mitjans aeris (MAER), així com un equip especialitzat del Grup d'Actuacions Especials (GRAE). La seva missió no era fàcil: evacuar el ferit des d'un punt de difícil accés, on una llitera convencional no podia circular amb normalitat i l'extracció per terra es presentava massa arriscada.

L'accident i els primers auxilis

Segons la informació facilitada pels Bombers de la Generalitat a través de les seves xarxes socials, l'incident va tenir lloc quan el senderista es trobava en un corriol (sender o camí estret) sota el Puig de l’Àliga, zona coneguda a Roses per les seves pujades empinades i vistes panoràmiques. De moment no ha transcendit si l'accident es va produir per una relliscada, un ensopec o qualsevol altre motiu, però sí que s'ha confirmat que la víctima, el nom de la qual no ha estat revelat, va patir ferides que li impedien continuar la seva ruta a peu.

Només rebre l'alerta a través d'una trucada al telèfon d'emergències 112, els Bombers es van desplaçar a la zona per avaluar la situació. Un cop allà, van constatar que el ferit requeria immobilització a causa de possibles lesions en extremitats o esquena, i van iniciar les primeres assistències sanitàries amb el material mèdic de què disposen. El terreny escarpat i la impossibilitat d'evacuar de forma convencional van obligar a plantejar un rescat aeri per guanyar rapidesa i seguretat.

L'operatiu no només va involucrar les dues dotacions terrestres, sinó també un helicòpter dels Bombers amb personal especialitzat del GRAE. Aquests grups de rescat compten amb àmplia experiència en salvaments d'alta muntanya o zones de difícil accés, i la seva presència va ser clau per efectuar l'extracció.

| ACN

El primer va ser immobilitzar adequadament la víctima, evitant que qualsevol moviment brusc empitjorés les seves possibles fractures o lesions. A continuació, l'helicòpter es va situar en una àrea propera, a manera de punt d'extracció, mentre els efectius procedien a assegurar el ferit en una llitera especial.

L'ús de la llitera i els ancoratges de seguretat va permetre a l'equip hissar la persona amb garanties, evitant un desplaçament per terra que hauria resultat molt complicat a causa de l'orografia. Amb una maniobra acuradament coordinada per ràdio, els bombers van aconseguir extreure el lesionat i dipositar-lo a l'interior de l'helicòpter.

Des d'allà, se'l va traslladar fins al parc de Bombers de Roses, lloc habilitat en aquell moment com a helisuperfície i on esperaven els serveis sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). D'aquesta manera, l'afectat va poder rebre una avaluació més completa i un trasllat posterior al centre mèdic corresponent.