Espectacular accident d'un camió frigorífic a l'AP-7

La tarda d'aquest dissabte ha estat marcada per un accident que ha causat un fort impacte visual i retencions notables a l'AP-7, a l'altura del municipi de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). Un camió frigorífic que circulava en sentit Tarragona ha bolcat al quilòmetre 297 de la via, provocant una intensa activitat dels equips d'emergència i alterant la circulació en ple cap de setmana.

Segons la informació difosa pel Servei Català de Trànsit i els Bombers de la Generalitat, el sinistre es va produir al voltant de les 15:51 h, moment en què diverses trucades al 112 van alertar d'un camió accidentat al voral, obstaculitzant parcialment el pas de vehicles. En arribar les dotacions de bombers, van poder confirmar que el vehicle de gran tonatge es trobava completament bolcat sobre un dels seus laterals, amb el remolc frigorífic recolzat a la calçada i escampant part de la seva càrrega sobre l'asfalt.

| t_warrior, ACN, XCatalunya

Afortunadament, els dos ocupants del camió, malgrat l'aparatositat del bolcatge, no van quedar atrapats a l'interior de la cabina. De fet, van aconseguir sortir pel seu propi peu abans fins i tot que arribessin els primers efectius d'emergències. Fonts oficials afegeixen que no han patit lesions de gravetat, encara que tots dos han estat valorats in situ pel personal sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), present a la zona per atendre qualsevol eventualitat.

Un dels principals problemes que ha provocat aquest succés és la fuita de combustible originada en trencar-se el dipòsit del camió, circumstància que feia témer un risc major d'incendis o contaminació. Per prevenir qualsevol incident addicional, els Bombers han procedit a la neteja de la calçada, aplicant espumogen (un producte que segella i neutralitza el vessament, evitant la inflamació del carburant). Aquestes tasques han resultat essencials per garantir la seguretat tant dels equips de rescat com dels conductors que havien de prosseguir el seu viatge per l'AP-7.

Problemes d'afectació en el trànsit de la zona

D'altra banda, la Policia i el personal de manteniment de carreteres han establert desviaments per a turismes i altres vehicles lleugers, intentant descongestionar al màxim la via principal. No obstant això, la complexitat de la maniobra de retirada del camió sinistrat ha provocat retencions de fins a 4,5 quilòmetres en sentit nord. Aquest embús ha obligat molts usuaris de l'autopista a armar-se de paciència, avançant a pas molt lent i seguint les directrius de les autoritats per no agreujar la situació.

| ACN

El dispositiu d'emergències ha estat ampli i coordinat. Per una banda, tres dotacions de Bombers han treballat de forma activa per contenir la fuita i estabilitzar el vehicle de gran tonatge, mentre que diversos agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil de Trànsit s'han encarregat de regular la circulació i ordenar el trànsit en trams propers. Per altra banda, el SEM ha estat pendent de proporcionar assistència sanitària si la situació ho requeria, encara que finalment no s'han registrat ferits de gravetat.