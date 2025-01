Caos en tres carreteres per accident: Tallada la C-55 i retencions a l'A-2 i AP-7

per Iker Silvosa

El matí d'aquest dimecres ha resultat especialment complicat per a milers de conductors a l'àrea metropolitana de Barcelona i voltants, amb tres incidències remarcables que han col·lapsat bona part del trànsit. Segons la informació proporcionada pel Servei Català de Trànsit, un xoc entre un camió i un cotxe a la C-55 ha obligat a tallar la via entre Esparreguera i Olesa de Montserrat, alhora que s'han registrat llargues retencions a l'A-2 a l'altura de Sant Joan Despí i a l'AP-7 al terme de Barberà del Vallès.

C-55 tallada per accident de camió i cotxe

L'incident que més ha disparat les alarmes s'ha produït a la C-55, en el tram que uneix Esparreguera i Olesa de Montserrat, on un camió i un turisme han col·lisionat. La gravetat de l'accident ha estat tal que les autoritats han vist necessari tallar la carretera, interrompent totalment la circulació en ambdós sentits. Fins al moment no es disposa de dades oficials sobre el nombre ni la gravetat dels ferits, però els equips d'emergències han acudit ràpidament al lloc per atendre els implicats i retirar les restes dels vehicles.

La Policia local, els Mossos d'Esquadra i els serveis d'assistència sanitària han treballat a l'escena amb l'objectiu d'habilitar almenys un carril de pas. No obstant això, la complexitat de la maniobra, sumada a la necessitat de retirar el camió, ha prolongat el bloqueig de la carretera. Per això, es recomana als conductors buscar rutes alternatives mentre durin els treballs de neteja i peritatge.

Cues a l'A-2 a Sant Joan Despí

Mentrestant, l'escenari a l'A-2 tampoc ha estat més benigne. Al voltant de les 8:00 h s'ha produït un accident a la zona de Sant Joan Despí, en sentit Barcelona, cosa que ha provocat retencions de fins a 8 quilòmetres, tot i que els vehicles sinistrats ja es trobaven retirats al voral. El simple fet que la gent reduís la velocitat i el gran nombre de cotxes que circulen a aquella hora punta han desencadenat importants problemes de mobilitat.

La congestió ha afectat directament nombrosos ciutadans que es desplaçaven cap a la capital catalana. Les autoritats han recalcat la importància de mantenir la precaució, especialment en passar per zones on s'han produït incidents. Tot i que l'accident ha quedat resolt amb relativa rapidesa, l'“efecte miró” i l'elevada densitat de trànsit han prolongat la situació de lentitud.

AP-7, 5,5 km de retenció a Barberà del Vallès

El tercer focus de caos s'ha localitzat a l'AP-7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit Tarragona. Un xoc múltiple ha involucrat “un parell de vehicles”, segons el Servei Català de Trànsit, i ha provocat 5,5 quilòmetres de retenció. Tot i que els turismes ja havien estat retirats al voral quan es va difondre l'alerta, la caravana no ha remès de manera immediata a causa del volum de conductors que circulaven per aquest tram a primera hora del matí.

Com en els altres casos, s'han personat diverses dotacions de la policia i els serveis de manteniment de carreteres per restablir la normalitat, però la gran densitat de vehicles ha fet que l'embús es prolongués i anés guanyant en intensitat a mesura que avançaven els minuts. S'han recomanat trajectes alternatius per evitar l'AP-7 en aquest punt, si bé en hora punta aquestes vies solen veure's saturades.