Important carretera afectada per un accident: Carril tallat i 7 quilòmetres de cua

El matí d'aquest divendres 28 de març ha començat amb serioses complicacions per a molts conductors que es dirigien cap als seus llocs de treball, en un nou episodi que torna a posar el focus en una de les vies més congestionades de l'àrea metropolitana.

Poc abans de les vuit del matí, un accident de trànsit ha obligat a tallar un dels carrils d'una important via de comunicació en sentit nord, just en plena hora punta. La incidència ha provocat retencions de fins a set quilòmetres des d'un dels punts més crítics d'accés a la ciutat, generant un autèntic caos circulatori que ha afectat milers de vehicles.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través del seu compte oficial de Twitter, el sinistre ha tingut lloc a la C-58, a l'altura de Ripollet, en direcció a Sabadell. Com a resultat del xoc, s'ha hagut de tallar un carril de la calçada, la qual cosa ha derivat en llargues cues que s'estenien des del Nus de la Trinitat, un dels principals enllaços viaris de la capital catalana.

La C-58, una via d'alta densitat i freqüents incidents

La C-58 és una de les carreteres més transitades de Catalunya, ja que connecta Barcelona amb municipis tan poblats com Cerdanyola, Sabadell o Terrassa. El seu ús intensiu durant les hores punta converteix qualsevol incidència en un focus de col·lapse immediat. No és la primera vegada que un accident en aquesta via genera una reacció en cadena que es propaga per tot el cinturó metropolità.

La càmera de Trànsit ubicada al quilòmetre 6,15, just a l'entrada de Ripollet, ha captat el moment en què la congestió assolia el seu punt més crític. En les imatges es pot veure un gran volum de vehicles detinguts o avançant amb extrema lentitud, especialment en els carrils afectats per la incidència.

Embotellaments quilomètrics des de Barcelona

El fet que l'accident s'hagi produït a prop del Nus de la Trinitat ha agreujat encara més la situació. Aquest punt actua com a embut per a una gran quantitat de trànsit procedent tant de l'àrea urbana com d'altres rondes d'accés. Les retencions s'han estès ràpidament en direcció nord, atrapant conductors que amb prou feines podien avançar uns metres cada diversos minuts.

Des de Trànsit s'ha recomanat utilitzar rutes alternatives i evitar, en la mesura del possible, la incorporació a la C-58 des de Barcelona fins que la situació torni a la normalitat. També han recordat la importància de mantenir la calma, respectar les indicacions dels panells informatius i seguir les instruccions dels serveis d'emergència i els agents de mobilitat desplaçats a la zona.