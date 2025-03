Caos a la Ronda de Dalt per un accident

Les incidències en les principals vies urbanes solen generar un efecte dòmino que ràpidament afecta la mobilitat de milers de ciutadans. És especialment notori quan el trànsit es concentra en artèries d'alta circulació en hores punta, convertint un incident aparentment menor en un caos de gran magnitud.

Justament, això és el que ha passat aquesta tarda en una coneguda via d'accés a Barcelona, provocant grans retencions i afectant el trànsit de manera considerable.

Un accident complica el trànsit en plena tarda

Aquest dijous 27 de març de 2025, al voltant de les quatre de la tarda, s'ha produït un accident a la Ronda de Dalt (B-20), una de les vies ràpides clau per a la mobilitat de la ciutat de Barcelona. L'incident ha tingut lloc en sentit Trinitat a l'altura del barri de Roquetes, cosa que ha causat la interrupció parcial del trànsit, deixant inutilitzat un dels carrils disponibles a la via.

| Canva

Segons ha informat oficialment el Servei Català de Trànsit, el succés ha originat cues quilomètriques de vehicles que han arribat a estendre's des de Roquetes fins més enllà de Sant Gervasi. Nombrosos usuaris afectats han informat a través de xarxes socials que el trànsit està avançant amb extrema lentitud i la frustració augmenta conforme avança la tarda.

Conseqüències directes sobre els conductors

La interrupció del carril, encara que només sigui parcial, ha significat un autèntic coll d'ampolla en un dels trams més transitats de la Ronda de Dalt. A més, cal destacar que aquest tram és utilitzat diàriament per milers de conductors, especialment en franges horàries de sortida laboral, com ha succeït avui.

Segons reportes del Servei Català de Trànsit, els serveis d'emergència i les grues ja estan treballant intensament a la zona per restablir la normalitat en la circulació el més aviat possible. No obstant això, l'acumulació de vehicles atrapats en les retencions dificulta les tasques, per la qual cosa s'estima que la normalitat trigarà encara a restablir-se totalment.

Les vies alternatives, també congestionades

Com és habitual en aquest tipus de circumstàncies, els conductors han començat ràpidament a buscar rutes alternatives, generant igualment congestió en carrers i avingudes adjacents. L'efecte de l'accident, per tant, no només es limita a la Ronda de Dalt, sinó que afecta també la mobilitat general de diversos barris propers, com Sant Gervasi, Sarrià i Les Corts, incrementant considerablement el temps habitual de trajecte.

| ACN

Les autoritats recomanen, en la mesura del possible, retardar els desplaçaments per aquesta zona o utilitzar el transport públic per alleujar el flux vehicular. Aquesta recomanació cobra especial importància en contextos com l'actual, en què un petit incident provoca grans repercussions en la mobilitat urbana.