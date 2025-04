Renfe la torna a fer grossa: 30 persones atrapades

per Mireia Puig

El que semblava un viatge tranquil de cap de setmana s'ha convertit en un malson per a desenes de viatgers que esperaven arribar al seu destí sense majors complicacions. La companyia ferroviària Renfe torna a estar al centre de la polèmica, després de produir-se una avaria que ha deixat atrapades almenys trenta persones en dos trens regionals, generant caos i desconcert entre els passatgers afectats.

Una tempesta paralitza els trens

L'incident va ocórrer aquest dissabte sobre les 13:30 hores quan una forta tempesta va assotar una zona clau del recorregut ferroviari que connecta Catalunya amb Aragó. Segons informacions oficials facilitades per Renfe, la intensa pluja va provocar una avaria en l'electrificació, deixant sense tensió elèctrica la infraestructura ferroviària, la qual cosa automàticament va detenir la circulació de dos trens regionals del servei R15, un en cada sentit del trajecte entre Saragossa i Barcelona.

En concret, el primer tren, que havia partit des de Saragossa a les 07:29 hores i el destí final del qual era l'estació de França, a Barcelona, va quedar aturat a prop del municipi de Valdepilas.

| ACN, Xebeche

Encara que Renfe no ha especificat el nombre exacte de passatgers que viatjaven a bord, sí que ha informat que planegen remolcar aquest comboi fins a Casp per posteriorment traslladar els passatgers afectats en autobús cap a Tarragona. Des d'allà, els viatgers seran reubicats en altres serveis ferroviaris perquè puguin arribar finalment al seu destí.

D'altra banda, un segon tren regional va sortir des de Barcelona a les 08:45 hores, amb previsió d'arribada a Saragossa sobre les 14:06 hores, però va quedar detingut a la localitat de Nonasp. Aquest segon tren compta amb 35 passatgers atrapats, que fins al moment romanen a bord esperant ser evacuats o remolcats fins a una estació propera.

Suspensió immediata del servei i activació de Ferrocat

La incidència va obligar Renfe a suspendre completament la circulació ferroviària entre les localitats de Faió i Nonasp. Això ha provocat no només el malestar dels viatgers afectats directament, sinó també el caos entre desenes d'usuaris que tenien previst agafar trens en aquest tram al llarg del dia. Renfe encara no ha informat de quant de temps romandrà tallat el tram afectat, cosa que incrementa encara més la incertesa i la frustració dels passatgers.

En paral·lel, Protecció Civil va activar immediatament la prealerta del pla Ferrocat, un protocol establert per gestionar incidències greus a la xarxa ferroviària catalana i que suposa mobilitzar recursos i personal per garantir la seguretat i el benestar dels afectats.

| ACN, XCatalunya

Renfe, novament qüestionada per la seva gestió d'incidències

Aquest episodi torna a posar en dubte la gestió de Renfe en situacions de crisi, especialment en la comunicació amb els usuaris afectats. Les crítiques no han tardat a arribar, especialment per part dels passatgers, que denuncien manca d'informació clara i retards significatius en les solucions proposades per la companyia.

No és la primera vegada en els últims mesos que Renfe s'enfronta a situacions d'aquest tipus. L'any passat, incidències similars, especialment relacionades amb fenòmens meteorològics adversos, ja van generar múltiples queixes per part d'usuaris i entitats consumidores.

Reflexió necessària sobre la gestió de crisi en el transport públic

Aquest incident obliga novament a reflexionar sobre la preparació i la capacitat de reacció dels serveis públics davant eventualitats climàtiques, cada vegada més freqüents. Si bé és cert que no es pot preveure completament la intensitat d'un fenomen meteorològic, els usuaris esperen una resposta àgil, efectiva i coordinada per minimitzar al màxim les molèsties i riscos que comporten situacions com aquesta.

Mentrestant, els passatgers afectats continuen esperant una solució efectiva que els permeti finalitzar el seu viatge amb seguretat i la menor demora possible. Renfe haurà de donar explicacions convincents per recuperar la confiança d'uns usuaris cada vegada més crítics amb el funcionament dels serveis públics ferroviaris en situacions límit.