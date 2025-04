Un incendi d'un cotxe provoca el caos a l'AP-7 en Dissabte Sant

per Mireia Puig

Un incident inesperat ha alterat significativament la tranquil·litat habitual de l'operació sortida de Setmana Santa. Nombrosos conductors s'han trobat atrapats en llargues cues de vehicles en un moment especialment delicat per al trànsit a causa de la festivitat.

La situació, provocada per l'incendi sobtat d'un vehicle, ha afectat greument una de les autopistes més transitades del territori català.

Caos i retencions quilomètriques

El succés s'ha produït aquest dissabte, coincidint amb una jornada en què moltes persones aprofiten per desplaçar-se i gaudir d'uns dies de descans. En concret, l'incident es va registrar cap a les 12:30 hores, quan les flames van sorprendre els ocupants del vehicle sinistrat, obligant-los a detenir-se urgentment i abandonar l'automòbil per evitar danys personals majors.

| @transit

Ràpidament, efectius d'emergències i seguretat viària es van desplaçar fins al punt del succés per controlar l'incendi, desallotjar la via i assegurar la integritat física dels afectats i de la resta de conductors. El foc, afortunadament, no ha provocat ferits, encara que sí danys materials importants en el vehicle afectat.

Malgrat la ràpida actuació dels equips d'emergències, l'autopista AP-7 ha patit un notable impacte en la circulació, provocant un considerable embús. La situació ha generat retencions de fins a tres quilòmetres, complicant seriosament el trànsit en direcció nord, en una de les artèries viàries més importants per connectar la costa mediterrània i diverses localitats catalanes.

Conseqüències i recomanacions

L'afectació al trànsit, més enllà de l'incident puntual, ha tingut repercussions directes en els desplaçaments previstos per a aquesta jornada de Dissabte Sant. Molts conductors han expressat el seu malestar a les xarxes socials, destacant la necessitat de més previsió i rapidesa en aquests casos, especialment durant dates assenyalades amb gran afluència vehicular.

Des del Servei Català de Trànsit s'ha informat els usuaris afectats i s'ha recomanat buscar alternatives, utilitzar rutes secundàries o retardar temporalment els seus desplaçaments. Les autoritats també recorden la importància de mantenir la calma i seguir estrictament les indicacions oficials per facilitar la gestió d'aquests incidents i minimitzar les molèsties provocades.

Context d'un problema recurrent

Aquest tipus d'incidents posa novament de relleu els desafiaments als quals s'enfronta la xarxa viària catalana, especialment durant períodes vacacionals. L'AP-7, una de les vies més sensibles davant qualsevol eventualitat pel seu volum de trànsit, ha protagonitzat en diverses ocasions retencions importants a causa d'accidents, avaries o incendis similars.

| Canva, Twitter

És per això que diversos organismes relacionats amb la seguretat viària continuen destacant la importància de realitzar revisions tècniques als vehicles abans d'emprendre trajectes llargs i extremar les precaucions durant la conducció, especialment en dies clau com aquest dissabte.

L'incident, encara que resolt relativament ràpid, deixa oberta la reflexió sobre la capacitat de resposta davant emergències a la xarxa viària catalana i la importància de mantenir en òptimes condicions tant vehicles com infraestructures per evitar que successos com aquests tinguin conseqüències majors en el futur.