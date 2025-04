Brutal baralla amb matxets i altres armes: Marroquins s'enfronten a okupes lladres

La tranquil·litat d'una nit qualsevol va quedar destrossada quan una violenta disputa va esclatar inesperadament en plena via pública. El que va començar com una discussió verbal ràpidament es va convertir en una batalla campal en la qual es van emprar armes tan perilloses com matxets, bats de beisbol i pals, generant pànic entre els veïns que van presenciar l'escena.

Violència extrema i acusacions de robatori

Els fets van ocórrer el passat divendres a la nit al barri de Torre-Sana de Terrassa, concretament al carrer Burgos número 45, on aproximadament deu individus d'origen marroquí es van enfrontar violentament amb okupes instal·lats il·legalment a l'aparcament d'un edifici.

Segons van confirmar testimonis i fonts policials, el detonant hauria estat una sèrie de robatoris comesos pels okupes, que presumptament haurien saquejat cotxes i negocis pertanyents a alguns dels atacants.

| ACN, XCatalunya

La situació es va descontrolar ràpidament. Armats amb matxets, pals, bats i fins i tot esprais de pebre, el grup va arremetre contra els okupes acusant-los de reiterats actes delictius. L'altercat va generar una situació d'autèntic caos i temor a la zona, provocant que diversos residents alertessin immediatament les forces de l'ordre.

La intervenció policial deixa dos agents ferits

La Policia Municipal de Terrassa es va desplaçar ràpidament fins al lloc després de rebre múltiples avisos dels veïns. No obstant això, la situació estava tan descontrolada que fins i tot els agents van resultar agredits durant l'operatiu de contenció.

Dos policies municipals van patir ferides significatives: un d'ells va presentar contusions facials, mentre que un altre va tenir una fractura greu en una cama que precisarà intervenció quirúrgica.

Després d'un esforç considerable, els efectius policials van aconseguir dispersar els involucrats, encara que no sense abans registrar danys materials importants en diversos vehicles patrulla, resultat de l'agressivitat amb què van actuar els implicats.

| Gencat

Finalment, la policia va detenir dues persones relacionades directament amb els fets. Un d'ells s'enfronta a càrrecs per homicidi en grau de temptativa després d'intentar atropellar deliberadament un altre individu, mentre que el segon està acusat d'atemptat contra l'autoritat i danys als vehicles oficials. A més, tots els participants en la baralla estan sent investigats per la seva implicació en aquesta perillosa baralla.

Un aparcament conflictiu i múltiples denúncies prèvies

Aquest incident no és un cas aïllat al barri de Torre-Sana. L'aparcament ocupat, situat al costat del carrer Corunya, fa temps que és un focus constant de problemes i altercats a l'àrea. Residents locals ja havien presentat múltiples queixes per actes incívics, molèsties constants, i robatoris reiterats a les immediacions.

De fet, s'ha confirmat que un dels okupes implicats havia estat detingut tot just un dia abans per cometre un robatori, i que la majoria dels residents il·legals d'aquest pàrquing compten amb extensos antecedents policials per delictes similars. Aquest succés ha tornat a posar de relleu les preocupants tensions socials i els problemes de convivència derivats de situacions com l'ocupació il·legal.

La gravetat d'aquests fets ressalta la necessitat urgent de mesures eficaces que puguin prevenir futurs episodis similars i restablir la pau i seguretat en barris afectats per conflictes derivats de l'ocupació i la delinqüència.