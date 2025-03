La reacció de l'advocada de Dani Alves després de l'absolució: 'Per fi...'

per Mireia Puig

Després d'un prolongat procés judicial que ha mantingut en suspens l'opinió pública, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emès una resolució que marca un punt d'inflexió en el cas d'un reconegut futbolista brasiler.

Revocació de la condemna i absolució del futbolista

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha revocat la condemna de quatre anys i mig de presó imposada prèviament al futbolista brasiler Dani Alves per un delicte d'agressió sexual. La decisió es fonamenta en la falta de fiabilitat del testimoni de la denunciant i en la insuficiència de proves que recolzin l'acusació. El tribunal va destacar que les "insuficiències probatòries" van portar a la revocació de la sentència, prevalguent així la presumpció d'innocència de l'acusat.

| ACN, XCatalunya

Reacció de la defensa: "Per fi s'ha fet justícia"

Inés Guardiola, advocada de Dani Alves, va expressar la seva satisfacció després de conèixer la resolució. En declaracions a RAC1, va manifestar: "Estic al costat de Dani Alves. Per fi s'ha fet justícia. És innocent. S'acaba de demostrar". Guardiola va afegir que, encara que la sentència encara no és ferma, estan "molt feliços" i que confiaven en el tribunal.

Què va passar?

Els fets que van donar origen al cas es remunten a desembre de 2022, quan una jove va denunciar haver estat agredida sexualment per Alves en una discoteca de Barcelona. L'Audiència de Barcelona va condemnar el futbolista al febrer de 2024 a quatre anys i mig de presó. No obstant això, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha revocat aquesta sentència, assenyalant "buits, imprecisions, inconsistències i contradiccions" en la valoració dels fets i les proves presentades. ​

Reaccions polítiques i socials

L'absolució de Dani Alves ha generat diverses reaccions. La vicepresidenta primera del Govern, María Jesús Montero, va expressar la seva solidaritat amb les víctimes d'abusos i va destacar la necessitat de prudència i suport a les dones afectades. D'altra banda, juristes com Ángeles Jaime de Pablos, de l'Associació Themis, es van mostrar sorpreses per la decisió, considerant que la valoració de proves en la sentència original era sòlida i recolzada per testimonis i evidència física. ​

| ACN

Presumpció d'innocència

L'absolució de Dani Alves no només posa fi al seu procés judicial, sinó que també obre un debat sobre la valoració de testimonis i proves en casos d'agressió sexual. La decisió del tribunal subratlla la importància de la presumpció d'innocència i la necessitat de proves sòlides per sustentar una condemna.