Mor un ciclista en un terrible accident a la C-1415A

El matí d'aquest divendres s'ha vist enfosquit per un tràgic succés en una carretera freqüentada per ciclistes. Un home ha perdut la vida en circumstàncies que encara s'investiguen, deixant consternada la comunitat ciclista i les autoritats locals.​

Detalls de l'accident

L'incident ha ocorregut a la carretera C-1415A, a l'altura del quilòmetre 21,9, en el terme municipal de Castellar del Vallès, Barcelona. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), el ciclista ha sortit de la via i ha caigut per un barranc, cosa que li ha provocat la mort. Les causes exactes de l'accident estan sent investigades per les autoritats competents.

Després de rebre l'avís a les 9:16 hores, s'ha activat un ampli dispositiu d'emergència que ha inclòs tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres, a més d'un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat els esforços dels equips de rescat, no s'ha pogut salvar la vida del ciclista.

Antecedents en la mateixa via

Aquest lamentable succés no és el primer que afecta ciclistes a la C-1415A. Fa poc més d'un mes, el 9 de febrer de 2025, es va registrar un atropellament múltiple al quilòmetre 26,8 d'aquesta mateixa carretera, entre Matadepera i Castellar del Vallès. En aquella ocasió, un vehicle va col·lidir amb un grup de ciclistes, resultant tres d'ells ferits: un amb lesions de caràcter menys greu i dos amb ferides lleus. L'incident va provocar el tancament temporal de la via en ambdós sentits i va mobilitzar nombrosos efectius d'emergència.

Estadístiques preocupants

Amb aquesta nova víctima, ja són 38 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que va de 2025, dues de les quals eren ciclistes. Aquestes dades, proporcionades pel Servei Català de Trànsit, reflecteixen una tendència preocupant en la sinistralitat viària i posen de manifest la vulnerabilitat dels ciclistes a les carreteres.

Les autoritats i associacions de ciclistes reiteren la importància d'extremar les precaucions en circular per vies compartides. Es fa una crida tant a conductors com a ciclistes perquè respectin les normes de trànsit i mantinguin una convivència segura a les carreteres. La seguretat viària és responsabilitat de tots, i la prevenció és clau per evitar tragèdies com l'ocorreguda aquest divendres.