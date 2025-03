Gir de 180 graus al TSJC: Dani Alves absolt

En un inesperat gir judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha revocat la condemna per agressió sexual que pesava sobre Dani Alves. Aquesta decisió, presa per unanimitat, absol l'esportista dels càrrecs que el mantenien al centre de la polèmica des de fa més de dos anys.

Revocació de la condemna per part del TSJC

El TSJC ha estimat el recurs presentat per la defensa del futbolista, anul·lant la sentència prèvia que el condemnava a quatre anys i mig de presó per una presumpta agressió sexual ocorreguda al desembre de 2022 en una discoteca de Barcelona. El tribunal ha argumentat que el testimoni de la denunciant no és suficient per mantenir la condemna, imposant-se així el principi de presumpció d'innocència.

La resolució assenyala que la sentència anterior presentava "dèficits valoratius" que impedien compartir la valoració del tribunal d'instància i la seva conclusió. A més, es destaca que les proves practicades no van superar els estàndards exigits per desvirtuar la presumpció d'innocència de l'acusat.

| ACN

Antecedents del cas i procés judicial

El cas es remunta a la nit del 30 de desembre de 2022, quan la denunciant, una jove de 23 anys, va afirmar haver estat agredida sexualment pel futbolista al bany d'un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona. Després de la denúncia, l'esportista va ser detingut i va romandre en presó preventiva durant 14 mesos, fins que al març de 2024 se li va concedir la llibertat provisional sota fiança d'un milió d'euros.

Al febrer de 2024, l'Audiència de Barcelona va condemnar el futbolista a quatre anys i mig de presó per agressió sexual. No obstant això, la defensa va apel·lar la sentència, argumentant inconsistències en el relat de la víctima i la insuficiència de proves per sostenir la condemna. Finalment, el TSJC ha donat la raó a la defensa, absolent l'acusat i deixant sense efecte les mesures cautelars imposades.

Reaccions

L'advocada del futbolista, Inés Guardiola, ha expressat la seva satisfacció amb la decisió del TSJC, afirmant que "s'ha fet justícia" i que s'ha demostrat la innocència del seu client. D'altra banda, a Twitter han començat les primeres reaccions, especialment entre els col·lectius feministes que es neguen a acceptar la sentència.