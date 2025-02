Espectacular accident a la C-17: Un cotxe acaba bolcat

per Mireia Puig

La tranquil·litat habitual de la carretera C-17 a l'altura de Ripoll (sentit Barcelona) es va veure alterada aquest dissabte per un accident que va deixar a més d'un conductor amb el cor en un puny. En plena jornada de molt trànsit, un vehicle va acabar bolcat sobre l'asfalt, generant un gran impacte visual i un evident risc per a la resta d'usuaris de la via.

Malgrat l'espectacularitat del sinistre, les primeres informacions apunten que no s'han registrat víctimes de gravetat, encara que els serveis d'emergència i les autoritats encara investiguen la magnitud real del que ha passat.

Els testimonis dels qui circulaven per la zona en aquell moment indiquen que el vehicle va bolcar sobtadament, provocant la reducció brusca de la velocitat i la creació de retencions a la carretera. La imatge, compartida pel perfil Anti-radar Catalunya a Twitter, mostra el cotxe amb les rodes cap amunt al mig de la calçada, envoltat d'altres turismes que van aturar la seva marxa per evitar un xoc més gran o prestar ajuda si fos necessari.

| SEM

Un bolc que sorprèn els conductors

La C-17 és una de les vies principals de comunicació entre diverses poblacions de la comarca del Ripollès i la ciutat de Barcelona. L'intens trànsit en les hores punta converteix aquesta carretera en un corredor fonamental per al desplaçament de professionals, transportistes i turistes.

Just en la franja horària en què es va produir l'accident, l'afluència de vehicles sol augmentar, cosa que multiplica les probabilitats de contratemps si no es respecten les normes de seguretat viària o si les condicions climàtiques adverses entren en joc. A tenor de les imatges difoses, el cotxe afectat va quedar seriosament danyat.

Estat del trànsit

Arran de l'accident, es van formar retencions a la C-17 que van entorpir la circulació durant un interval prolongat, ja que les autoritats es van veure obligades a desviar el trànsit per retirar el vehicle bolcat i garantir la seguretat dels operaris.

| ACN

No obstant això, un cop restablert l'ordre a la via, el trànsit va començar a reprendre's progressivament.

Amb el pas de les hores, s'espera que les autoritats culminin la investigació i presentin un comunicat oficial sobre les causes del sinistre, oferint recomanacions que reforcin la seguretat en aquest important eix de comunicació.