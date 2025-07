El punxen quatre magribins i rebutja col·laborar amb la policia: Baralla en ple carrer

De vegades, la tranquil·litat d'una nit ordinària pot veure's alterada de manera inesperada, deixant rere seu més preguntes que respostes. Així va passar recentment, quan un episodi de violència va desfermar la inquietud de nombrosos veïns i testimonis, sorpresos davant d'una escena que, tot i ser breu, ha obert un debat sobre la seguretat en determinades zones urbanes i l'actitud de les víctimes davant la investigació policial.

Tot va passar la nit de dijous, cap a les deu, en un cèntric carrer d'El Prat de Llobregat, municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons El Caso, un grup de quatre joves d'origen magribí es va enfrontar a un altre jove, d'ètnia aparentment gitana, sembla que per una disputa anterior que arrossegaven des de feia temps. El que va començar com una discussió verbal es va convertir ràpidament en una baralla física, amb la utilització d'una arma blanca.

La víctima, que va acabar rebent diversos talls i una lesió a l'ull, no va patir ferides greus, tot i que l'atac va generar una notable alarma entre els qui es trobaven als bars propers, molts d'ells sopant o gaudint de la nit. La intervenció espontània d'alguns testimonis, conscients de la desigualtat numèrica entre agressors i víctima, va evitar que la situació anés a més.

De fet, van ser els mateixos clients i veïns qui van alertar el telèfon d'emergències, mobilitzant en pocs minuts diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra fins al lloc dels fets.

Tensió, por i absència de col·laboració

El grup de quatre agressors, en adonar-se que la multitud començava a prendre partit per la víctima, va optar per fugir ràpidament abans de l'arribada de la policia catalana. Quan els agents van arribar, només van trobar el jove ferit, veí de Viladecans, que es va mostrar reticent a oferir qualsevol mena de col·laboració. Ni va voler identificar els agressors ni explicar l'origen del conflicte, mostrant una actitud hermètica. Tampoc va denunciar.

Tot i això, alguns testimonis van poder oferir descripcions aproximades dels atacants, cosa que va permetre als agents fer una batuda a la zona. Tanmateix, fins ara no s'ha aconseguit cap detenció i el cas continua obert, pendent de possibles noves informacions que permetin identificar els responsables de l'atac.

Un dels aspectes que més ha cridat l'atenció és aquesta negativa de la víctima a col·laborar amb els Mossos d'Esquadra. Aquest tipus de reacció, tot i que no és excepcional en enfrontaments relacionats amb disputes personals o ajustaments de comptes, suposa un obstacle per a l'acció policial i la persecució dels responsables. El jove va decidir no presentar denúncia ni facilitar cap informació, optant finalment per marxar del lloc pels seus propis mitjans i sense requerir ingrés hospitalari.