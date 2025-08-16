Provoca 2 accidents, deixa 2 ferits greus ometent l'auxili i ja és en llibertat

Un conductor va protagonitzar diumenge passat a la nit una perillosa successió d'accidents que va deixar dos motoristes en estat greu. Tot i la gravetat dels fets i que va fugir sense auxiliar les víctimes, l'home es troba ja en llibertat a l'espera de judici.
Dos sinistres encadenats en pocs minuts
Segons ha informat El Caso, tot va començar al voltant de les 21.30 hores a la T-11, a l'altura de la rotonda de les Gavarres, a Tarragona. El conductor, un home de 28 anys d'origen llatinoamericà i sense antecedents, va accedir a la glorieta travessant una zona on està prohibida la circulació. Ho va fer envaint el pas d'un vehicle que circulava correctament.
L'impacte va ser lateral i, lluny d'aturar-se, va accelerar bruscament per abandonar l'escena. El conductor afectat va intentar seguir-lo, però la velocitat i la conducció temerària del fugitiu el van fer desistir, no sense abans anotar el número de matrícula. El fugitiu, lluny de posar fi a la seva carrera, provocaria un segon accident instants després.
Xoc contra una moto i fugida immediata
Després de prendre una altra rotonda en direcció a Reus, l'home va fer mitja volta i va tornar al mateix punt. En incorporar-se de nou a gran velocitat, va envestir una motocicleta ocupada per dues persones que circulaven pel carril interior. L'impacte va llançar els ocupants a terra, provocant-los ferides greus. Una de les víctimes va patir una lesió oberta a la cama, mentre que l'altra va resultar amb diversos traumatismes.
De nou, el conductor no es va aturar. Va abandonar el lloc a tota velocitat, deixant els ferits sobre l'asfalt i sense avisar els serveis d'emergència.
Restes del vehicle, clau per a la seva localització
Els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc poc després i van assistir els motoristes mentre arribava el Sistema d'Emergències Mèdiques. Entre les restes del vehicle fugit van trobar peces clau, com un retrovisor, que juntament amb la informació del primer afectat van permetre identificar el cotxe.
El vehicle va ser localitzat al dipòsit d'una empresa de grues del Baix Penedès. Dimecres, el sospitós va ser detingut i acusat de delictes de lesions per imprudència greu i abandonament del lloc de l'accident.
Posat en llibertat provisional
L'endemà, l'home va passar a disposició judicial. Tot i la gravetat de les acusacions, el jutge va decretar la seva llibertat provisional mentre continua la investigació. El cas ha reobert el debat sobre les penes aplicades als conductors que ometen el socors i sobre la necessitat d'endurir la resposta penal davant aquest tipus de conductes.
Les forces de seguretat insisteixen que la fugida després d'un accident no només és un delicte afegit. També retarda l'arribada de l'ajuda i agreuja les conseqüències per a les víctimes.