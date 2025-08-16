Provoca 2 accidentes, deja 2 heridos graves omitiendo el socorro y ya está en libertad

Un conductor protagonizó el pasado domingo por la noche una peligrosa sucesión de accidentes que dejó a dos motoristas en estado grave. Pese a la gravedad de los hechos y a que huyó sin auxiliar a las víctimas, el hombre se encuentra ya en libertad a la espera de juicio.

Dos siniestros encadenados en pocos minutos

Según ha informado El Caso, todo comenzó alrededor de las 21:30 horas en la T-11, a la altura de la rotonda de Les Gavarres, en Tarragona. El conductor, un hombre de 28 años de origen latinoamericano y sin antecedentes, accedió a la glorieta atravesando una zona en la que está prohibida la circulación. Lo hizo invadiendo el paso de un vehículo que circulaba correctamente.

El impacto fue lateral y, lejos de detenerse, aceleró bruscamente para abandonar la escena. El conductor afectado trató de seguirle, pero la velocidad y la conducción temeraria del fugitivo le hicieron desistir, no sin antes anotar el número de matrícula. El huido, lejos de poner fin a su carrera, provocaría un segundo accidente instantes después.

| ACN

Choque contra una moto y fuga inmediata

Tras tomar otra rotonda en dirección a Reus, el hombre dio media vuelta y regresó al mismo punto. Al incorporarse de nuevo a gran velocidad, embistió una motocicleta ocupada por dos personas que circulaban por el carril interior. El impacto arrojó a los ocupantes al suelo, provocándoles heridas graves. Una de las víctimas sufrió una lesión abierta en la pierna, mientras que la otra resultó con varios traumatismos.

De nuevo, el conductor no se detuvo. Abandonó el lugar a toda prisa, dejando a los heridos sobre el asfalto y sin dar aviso a los servicios de emergencia.

Restos del vehículo, clave para su localización

Los Mossos d’Esquadra llegaron al lugar poco después y asistieron a los motoristas mientras llegaba el Sistema d’Emergències Mèdiques. Entre los restos del vehículo fugado hallaron piezas clave, como un retrovisor, que junto con la información del primer afectado permitieron identificar el coche.

| ACN

El vehículo fue localizado en el depósito de una empresa de grúas del Baix Penedès. El miércoles, el sospechoso fue detenido y acusado de delitos de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente.

Puesto en libertad provisional

Al día siguiente, el hombre pasó a disposición judicial. Pese a la gravedad de las acusaciones, el juez decretó su libertad provisional mientras continúa la investigación. El caso ha reabierto el debate sobre las penas aplicadas a los conductores que omiten el socorro y sobre la necesidad de endurecer la respuesta penal ante este tipo de conductas.

Las fuerzas de seguridad insisten en que la fuga tras un accidente no solo es un delito añadido. También retrasa la llegada de la ayuda y agrava las consecuencias para las víctimas.