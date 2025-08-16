Agònic rescat d’un home que ha caigut en un pou de matinada

La quietud de la nit es va veure violentament interrompuda per una trucada d'auxili. Un home lluitava per la seva vida en la més absoluta foscor i el fred. Havia patit una caiguda accidental a les profunditats d'un antic pou.
El succés va desfermar una mobilització immediata dels serveis d'emergència. Cada minut comptava en una cursa a contrarellotge per salvar-li la vida. La situació exigia una resposta ràpida i altament especialitzada per les condicions del lloc. Ningú sabia amb certesa l'estat de la víctima després de l'impacte. L'eco de la seva caiguda s'havia convertit en un silenci preocupant.
L'incident es va produir a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alerta va arribar als serveis d'emergència exactament a les cinc i cinc de la matinada. L'avís informava sobre una persona precipitada a l'interior d'un pou.
Immediatament, es van activar els protocols per a un rescat d'alta complexitat. L'operació es duria a terme al terme municipal de Ginestar, a Tarragona. Es tracta d'una localitat coneguda pel seu entorn rural i agrícola.
Un desplegament de mitjans en plena nit
Un total de sis dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar al lloc. L'operatiu es va muntar amb celeritat enmig de la foscor de la matinada. La missió era clara però extremadament delicada donades les circumstàncies. Havien d'accedir a un pou d'uns quinze metres de profunditat per rescatar l'home.
Entre els equips mobilitzats hi havia membres del Grup de Suport d'Actuacions Especials (GRAE). La seva participació va resultar fonamental per a l'èxit de la complicada intervenció. Aquests especialistes estan entrenats per actuar en els entorns més hostils i perillosos. La seva arribada al punt de l'accident va marcar un abans i un després en l'operació. La coordinació entre totes les unitats va ser clau per afrontar el desafiament.
Les imatges difoses pels mateixos bombers mostren l'enorme dificultat del rescat. Es pot apreciar els efectius treballant a la vora d'una estreta obertura. Van utilitzar un complex sistema de cordes, politges i arnesos per poder baixar. Dins del pou, un rescatador del GRAE equipat amb vestit de neoprè va arribar a la víctima.
L'aigua present al fons afegia un factor de risc addicional. La hipotèrmia era una amenaça real per a l'home atrapat durant tant de temps. L'equip de rescat va haver d'assegurar el ferit en una llitera especial. L'extracció es va realitzar amb una precisió mil·limètrica per evitar més danys.
Un patrimoni rural no exempt de riscos
El lloc on va ocórrer l'accident es tracta d'una sénia o pou antic utilitzat tradicionalment per a l'extracció d'aigua. Aquestes construccions són elements característics del paisatge agrícola català i mediterrani. Moltes d'elles es troben en finques privades i camps de cultiu
Tot i que formen part del patrimoni històric i cultural, suposen un perill considerable. Si no estan degudament senyalitzades o segellades, poden convertir-se en trampes mortals. La vegetació sovint oculta aquestes obertures, augmentant el risc de caigudes. Aquest tipus de pous poden tenir una profunditat considerable com en aquest cas.
La caiguda en una d'aquestes estructures pot tenir conseqüències fatals. No només per l'impacte inicial sinó també per l'ofegament o la hipotèrmia. Per això, les autoritats insisteixen en la importància de mantenir aquestes construccions segures. La responsabilitat recau sovint en els propietaris dels terrenys on s'ubiquen. Aquest succés posa de manifest la necessitat de revisar i protegir aquests elements rurals. Un patrimoni que, sense les degudes precaucions, pot provocar greus tragèdies.
Assistència sanitària
Després de ser acuradament hissat a la superfície, l'home va ser atès immediatament. Els equips del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ja esperaven a l'exterior. Li van proporcionar les primeres atencions sanitàries per estabilitzar-lo després de la dura experiència.
Posteriorment, va ser derivat a un centre hospitalari per a una avaluació mèdica completa. La reeixida resolució d'aquest angoixant succés demostra la importància de l'especialització. L'habilitat dels equips GRAE va ser determinant per completar el rescat.