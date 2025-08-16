Retencions de 5 quilòmetres en un punt clau de l'AP-7

Els matins d'estiu solen convidar a la calma i al descans anhelat. Tanmateix, per a milers de conductors, el somni estival es transforma en una prova de paciència. L'asfalt es converteix en un aparcament improvisat sota un sol implacable.
La imatge de cotxes avançant a pas lent és una estampa recurrent en aquestes dates. Un nou episodi de congestió ha posat de manifest la tensió que suporten les principals artèries del país. La destinació de platja o muntanya ha d'esperar quan la carretera dicta les seves pròpies regles.
Un nus viari sota pressió constant
La situació es va materialitzar amb una important complicació a l'autopista AP-7. Concretament, el tram afectat se situava entre les localitats de Martorell i Gelida. Els vehicles que circulaven en sentit sud es van trobar amb una densa caravana.
La informació va ser confirmada pel Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials. Les retencions van arribar fins a cinc quilòmetres de longitud durant el matí de dissabte. Aquest incident subratlla la vulnerabilitat d'un corredor essencial per a la mobilitat a la regió. L'AP-7 no és una autopista qualsevol, sinó la columna vertebral de la Mediterrània.
Aquest eix viari connecta la frontera francesa amb el sud de la península. El seu paper és fonamental per al transport de mercaderies i el turisme internacional. Des de la liberalització dels seus peatges, el volum de trànsit ha experimentat un creixement exponencial.
Aquest augment ha comportat un increment notable de la congestió en punts estratègics. El tram entre Martorell i Gelida és conegut per ser un d'aquests colls d'ampolla. L'orografia i la confluència de diversos accessos dificulten la fluïdesa de la circulació habitualment.
L'epicentre de l'operació sortida d'agost
El col·lapse circulatori no ha estat un fet fortuït ni aïllat al calendari. Va ocórrer en ple pont del 15 d'agost, una de les dates més crítiques de l'any. Milions de ciutadans es desplacen per la xarxa viària nacional durant aquests dies.
La Direcció General de Trànsit ja havia advertit de la intensitat prevista. Es tracta d'un cap de setmana que combina el canvi de quinzena vacacional amb escapades curtes. El resultat és una pressió extraordinària sobre les carreteres més transitades del territori. L'AP-7, en el seu recorregut per l'arc mediterrani, s'enduu una de les pitjors parts.
La jornada de dissabte, com la del succés, està marcada en vermell per les autoritats. El flux de vehicles cap a les zones costaneres arriba al seu punt àlgid en aquestes hores. Les famílies inicien les seves vacances mentre d'altres tornen a les seves llars.
Aquest còctel de moviments simultanis satura la capacitat de la infraestructura viària. Per això, les retencions es converteixen en una conseqüència gairebé inevitable de l'èxode estival. Els cinc quilòmetres d'embús són un clar símptoma d'aquesta problemàtica recurrent.